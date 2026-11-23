Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama, 4 bin 125 sentetik ecza ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da Efeler, Didim ve Germencik ilçelerinde farklı tarihlerde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 4 bin 125 sentetik ecza, uyuşturucu maddeler, 2 hassas terazi, tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.
Aydın'ın Efeler, Didim ve Germencik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik farklı tarihlerde 3 ilçede operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda 4 bin 125 sentetik ecza, 46 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram esrar, 3 gram kokain, 2 hassas terazi, tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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