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Aydın'da viyadük kazasında 3 kişinin ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın'da viyadük kazasında 3 kişinin ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'da otoyol inşaatının viyadük ayak temeline uçan otomobildeki 3 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada ihmalleri olduğu suçlamasıyla inşaatın trafik sorumlusu, güvenlik uzmanı ve şantiye şefi gözaltına alındı. İhmal suçlamasıyla tutuklanan 2 şüpheli, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.01.2024 - 16:42,  Güncelleme: 17:16
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AYDIN'da, otoyol inşaatının viyadük ayak temeline uçan otomobildeki 3 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada ihmalleri olduğu suçlamasıyla inşaatın trafik sorumlusu D.A.B. (49), güvenlik uzmanı S.Ş. (35) ile şantiye şefi O.Ö. (36), gözaltına alındı. Şüphelilerden D.A.B. ve O.Ö. tutuklandı, S.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazilli ilçesinde 9 Ocak'ta, saat 08.30 sıralarında, Yenipazar- Bozdoğan yolu kenarındaki otoyol inşaatının viyadük temeline uçan otomobili fark eden işçiler, jandarmaya haber verdi. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 10 metre yükseklikten viyadük ayak temeline uçan 35 AS 4330 plakalı otomobilin kaza sırasında kırılan ön camından fırladıkları belirlenen emlakçı Sedat Pehlivan (53), kafe işletmecisi İbrahim Yaşar (47) ve PVC doğrama işiyle uğraşan İsmail Büyükgümüş'ün (61) cansız bedenlerine ulaştı. Ölenlerin cenazeleri, ekipler tarafından temel çukurundan çıkarılıp, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazanın, sürekli birlikte gezen 3 arkadaşın, Yenipazar'daki restoranda yemek yiyip eğlendikten sonra, Nazilli'deki evlerine dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Otomobilin İsmail Büyükgümüş'e ait olduğu, kaza sırasında direksiyonda İbrahim Yaşar'ın bulunduğu belirlendi. Üç arkadaş önceki gün Eğriboyun Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAMIŞ

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan soruşturmada, inşaat alanında gerekli önlemlerin alınmadığı tespit edildi. Kazada ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla trafik sorumlusu D.A.B., güvenlik uzmanı S.Ş. ile şantiye şefi O.Ö. jandarma tarafından dün gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Bozdoğan Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheliden D.A.B. ve O.Ö. tutuklandı, S.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Aydın\'da viyadük kazasında 3 kişinin ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aydın'da viyadük kazasında 3 kişinin ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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