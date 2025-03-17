Aydın'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın- İzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi mevkisinde, M.D'nin (40) kullandığı 35 AER 285 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Arif Çakır (39) idaresindeki 09 TC 779 plakalı otomobil ve Ç.T'nin (42) yönetimindeki 09 AKR 108 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan M.A.D. (4), F.T. (3), M.B.T. (8), A.A. (40) ve Ö.T. (34) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerden Çakır, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.