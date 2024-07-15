Aydın'daki Kağıt Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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Aydın'daki Kağıt Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Söke ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında 12 Temmuz'da başlayan yangın, havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamıyor. Yangın, fabrikanın ikinci bölümüne de sıçramış durumda. Ekipler, alevlerin fabrikanın ana üretim hattına sıçramaması için önlem alıyor. Bölgedeki rüzgar ve hortumlar, müdahaleyi zorlaştırıyor. Yangına müdahale için çevre il ve ilçelerden ilave ekipler sevk edildi.

15.07.2024 11:07
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Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz'da başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında başlayan, havadan ve karadan müdahaleye rağmen dün fabrikanın ikinci bölümüne de sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Fabrikanın birinci ve ikinci kısmındaki açık depolama alanında devam eden yangına çevre il ve ilçelerden ilave ekipler de sevk edildi.

Bölgede etkili olan rüzgar ve zaman zaman yangının neden olduğu hortumlar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

Ekiplerin, alevlerin fabrikanın ana üretim hattına sıçramaması için önlem aldığı görülüyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz saat 17.00'de yangın çıkmıştı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, bölgeye 23 ilden takviye ekip geldiğini belirtmiş, 240 dönüm alan içerisinde 140 bin ton kağıdın yanmaya devam ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'daki Kağıt Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika

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