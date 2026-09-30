Aydın Efeler'de sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ekipler tahliye başlattı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ekipler tahliye başlattı

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Aydın Efeler\'de sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ekipler tahliye başlattı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 16.30 sıralarında etkili olan sağanak, cadde ve sokakları suyla doldurdu. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su basarken sürücüler güçlükle ilerledi; ekipler tahliye çalışması başlattı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Efeler ilçesinde saat 16.30 sıralarında sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, birçok ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Sürücüler suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, suyla dolan caddelerde güçlükle yolun karşısına geçebildi. Yağışın ardından ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

Kaynak: DHA
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