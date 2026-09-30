Aydın Efeler\'de sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ekipler tahliye başlattı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Efeler ilçesinde saat 16.30 sıralarında sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, birçok ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Sürücüler suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, suyla dolan caddelerde güçlükle yolun karşısına geçebildi. Yağışın ardından ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışması başlattı.