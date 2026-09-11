Aydın Efeler'de silahlı ve bıçaklı kavga, 1 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki aile arasında çıkan, 1 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

Ilıcabaşı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, G.G. bıçakla M.B'yi göğsünden yaralarken, Y.B'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu 2 araçta hasar oluştu.

Yaralı, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan G.G. ile Y.B, polis ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.G. tutuklandı, Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.