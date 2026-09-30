Aydın Efeler\'de yaya yolundan geçmeye çalışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Aydın Efeler'de yaya yolundan geçmeye çalışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araç, elektrikli bisikletiyle yaya yolundan geçmeye çalışan sürücüye çarparak yaralanmasına neden oldu. Denizli Bulvarı'nda meydana gelen kazada yaralanan sürücü, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
O.B. (59) yönetimindeki 48 AKY 817 plakalı hafif ticari araç, Denizli Bulvarı'nda elektrikli bisikletiyle yaya yolundan geçmeye çalışan R.E'ye (42) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan R.E, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?