Aydın Efeler'de Yunus timlerinden uyuşturucu denetimi! 2 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler'de Yunus timlerinin dün akşamki denetiminde 2 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 7 bin 216 sentetik hap, 175 gram skunk, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 900 TL bulundu; şüpheliler adliyeye sevk edildi.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu denetimlerinde 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, dün akşam Efeler ilçesinde denetim gerçekleştirdi. 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 7 bin 216 sentetik hap, 175 gram skunk, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 900 TL ele geçirildi. C.E. ve D.A., gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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