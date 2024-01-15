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Aydın Germencik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Aydın Germencik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli ile başka suçtan cezaevinde olan T.U. tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi, ayrıca uyuşturucu kullandığı belirlenen 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

15.01.2024 - 10:43,
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AYDIN'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli ile başka suçtan cezaevinde olup, ifade veren T.U. tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik'te uyuşturucu imal ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin önceden belirlenen adreslerine, dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 ayrı adrese yapılan baskınlarda T.U., Z.A. ve E.S. yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramalarda 114 gram metamfetamin, 21 gram kubar esrar, ruhsatsız 1 tabanca, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1150 TL para, 4 cep telefonu, 1 av tüfeği ele geçirildi. Başka suçtan cezaevinde olan T.U. da jandarmada ifade verdi. 4 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu kullandığı belirlenen 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.(DHA)

Aydın Germencik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aydın Germencik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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