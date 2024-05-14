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Aydın'ın en eski demircisi Mesut Usta, yarım asırdır aynı körüğün başında hizmet veriyor

-Mesut Usta, kazandığı bol para ile değil, insanların işini görünce mesut oluyor

AYDIN - Her geçen gelişen teknoloji karşısında yok olmaya yüz tutan mesleklerden biri olan eski düzen demircilik mesleğini yürüten nadir ustalardan biri olan 69 yaşındaki Mesut Opak, yarım asırdır ilk günkü aşkla mesleğini sürdürüyor. Zaman zaman demiri bile mum gibi eriten 1500 derece ateşin karşısında çalışan Mesut Opak, Aydın'ın verimli dağlarında zeytin ve incir bahçelerinin işlenebilmesi için mesai harcıyor.

Aydın'ın Köşk İlçesi'ne bağlı Kırsal Uzundere Mahallesi'nde tam yarım asırdan bu yana hiç kepenk kapatmadan mesleğini icra eden Mesut Opak, yaklaşık yarım asırdan bu yana aynı körüğün başında mesai harcıyor. Zaman zaman çapa çelikleyen, zaman zaman verimli Aydın dağlarında at ve öküzlere koşulan sabanları tamir eden Mesut Opak, işlerin çok iyi olduğunu ancak kazandığı bol paradan ziyade insanların işini görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Sadece Köşk ve çevresindeki çiftçilere değil, aynı zamanda İzmir Ödemiş, Sultanhisar ve çevre ilçelerdeki pek çok köydeki çiftçiye hizmet veren Mesut Opak, mesleğin en kıdemli ustası olarak ilerleyen yaşına rağmen adeta hamur işler gibi demir işliyor. Tarımda kullanılan her türlü demir aletin, bakım onarım ve çelikleme işlemini yapan Mesut Usta, sağlığı elverip eli ayağı tuttuğu sürece çok keyif aldığı işini sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen adeta ritim tuttururcasına çeliği eritip şekillendiren Mesut Opak, Aydın'daki incir, zeytin ve kestane bahçelerinin imar sezonu olması dolayısıyla zamanla yarışırcasına çalışıyor.