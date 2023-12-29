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Aydın'ın Germencik ilçesinde trafik kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'ın Germencik ilçesinde trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. R.Ü'nün (42) kullandığı çekici, Aydın-İzmir kara yolunda seyreden kamyona arkadan çarptı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan sürücüler ve kamyondaki 2 kişi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Aydın\'ın Germencik ilçesinde trafik kazası: 4 kişi yaralandı
29.12.2023 - 10:59,  Güncelleme: 10:59
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Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.Ü'nün (42) kullandığı 43 ST 204 plakalı çekici, Aydın- İzmir kara yolunda, aynı istikamette seyreden M.D (54) yönetimindeki 09 AKZ 497 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ve kamyondaki F.Z (52) ile Y.Z (74), ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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