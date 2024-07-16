Aydın Söke'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
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Aydın Söke'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

Aydın Söke\'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen şehirlerarası yolcu otobüsü kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Akdeniz Turizm'e ait otobüs, dönüş yaparken kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şoför de dahil olmak üzere 13 kişi yaralandı, şoförün durumu ağır.

16.07.2024 18:45
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Aydın'ın Söke ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bir eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

İ.Y'nin kullandığı 07 AK 738 plakalı Akdeniz Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü, Söke- Didim kara yolu Yenidoğan Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçerek yol kenarındaki binalara doğru giden otobüs, bir evin duvarına çarparak durdu.

Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda muavin Gökhan Cansızkaya (39) hayatını kaybetti, şoförün de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın Söke'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika

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