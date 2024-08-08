Aydın ve Muğla\'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Söke ile Muğla'nın Milas ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın'ın Söke ve Muğla'nın Milas ilçelerindeki orman yangınları havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Cansiparane şekilde çalışan orman kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.