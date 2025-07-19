Ayhan Gider, Biga Heyetiyle Ankara'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ayhan Gider, Biga Heyetiyle Ankara'da Ziyaretlerde Bulundu

Ayhan Gider, Biga Heyetiyle Ankara\'da Ziyaretlerde Bulundu
19.07.2025 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'li Gider, Biga heyetiyle bakan yardımcılarını ziyaret ederek Çanakkale'nin sorunlarını dile getirdi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ilçesinden gelen konuklarıyla Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Gider, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan ve Biga Ticaret Borsası Başkanı Bülent Baş'tan oluşan heyetle ilk olarak Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'i ziyaret etti.

Daha sonra DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile bir araya gelen Milletvekili Gider ve Biga heyeti, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ı da ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile bir araya gelen heyet son olarak Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit ile görüştü.

Ziyaretlerin son derece verimli geçtiğini anlatan Ayhan Gider, şunları kaydetti:

"Bakan yardımcılarımıza ve genel müdürümüze ilgileri, çözüm odaklı yaklaşımları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Çanakkale'mizin tüm sorunlarının çözülmesi, halkımızın taleplerinin gerçekleşmesi ve yeni yatırımlarla ilimizin daha da gelişmesi için vatandaşlarımızı dinlemeye ve bakanlıklarımız ile görüşmeye, Çanakkale'miz için 'gece gündüz' demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Milletvekili, Ayhan Gider, AK Parti, Politika, Ekonomi, Ankara, Güncel, Tarım, Biga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayhan Gider, Biga Heyetiyle Ankara'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Adıyaman Belediyesi’nde yeni başkanvekili seçildi AK Parti ve YRP’liler CHP adayına oy verdi Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi
Ünlü isimlerin çok az bilinen eski meslekleri Ünlü isimlerin çok az bilinen eski meslekleri
Yurt genelinde hava sıcaklıkları 12 derece birden artacak Yurt genelinde hava sıcaklıkları 12 derece birden artacak
Beşiktaş’tan dev transfer Solskjaer eski öğrencisini istiyor Beşiktaş'tan dev transfer! Solskjaer eski öğrencisini istiyor
Süveyda’da Arap aşiretlerinden ilginç karar Kahve içmeyecekler Süveyda'da Arap aşiretlerinden ilginç karar! Kahve içmeyecekler
Mete Gazoz aşkını ilan etti Mete Gazoz aşkını ilan etti
Onuachu’dan Trabzonspor’a kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Beşiktaş’a bahaneler sunup durdu Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor Beşiktaş'a bahaneler sunup durdu! Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
Brezilyalı modelin hayatını kaybettiği hastanede ikinci ölüm Brezilyalı modelin hayatını kaybettiği hastanede ikinci ölüm

14:28
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir’in sınav sonucu belli oldu İşte tutturduğu bölüm
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in sınav sonucu belli oldu! İşte tutturduğu bölüm
13:30
Ankara için art arda uyarılar Saat verildi, ikinci sağanak geliyor
Ankara için art arda uyarılar! Saat verildi, ikinci sağanak geliyor
12:57
Ahmed Şara’nın en zor sınavı Bir ülkeyi kınadı bir ülkeye teşekkür etti
Ahmed Şara'nın en zor sınavı! Bir ülkeyi kınadı bir ülkeye teşekkür etti
11:25
12 yıl sonra gelen infaz Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
17:25
Dünyaca ünlü eski futbolcunun evi soyuldu Kupa ve madalyaları kayıp
Dünyaca ünlü eski futbolcunun evi soyuldu! Kupa ve madalyaları kayıp
17:08
Skandal iddia: Üvey kardeşlerine hayvan dışkısı yedirdi
Skandal iddia: Üvey kardeşlerine hayvan dışkısı yedirdi
17:07
1 maçta bile oynamadı, Fenerbahçe’nin Fayed’den istediği bonservis belli oldu
1 maçta bile oynamadı, Fenerbahçe'nin Fayed'den istediği bonservis belli oldu
17:01
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti
16:41
Ayşe Tokyaz’ın katili Cemil Koç’tan mahkemede pes dedirten talep
Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'tan mahkemede pes dedirten talep
16:40
Bölgeden gelen görüntüler korkunç Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor
Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor
16:37
Ekrem İmamoğlu’na soruşturmasında sanatçı Ahmet Güneştekin ifade verdi
Ekrem İmamoğlu'na soruşturmasında sanatçı Ahmet Güneştekin ifade verdi
16:25
Manavgat’ta iskanın bedeli 1 milyon 250 bin euro: Resmen gaspçılık yaptılar
Manavgat'ta iskanın bedeli 1 milyon 250 bin euro: Resmen gaspçılık yaptılar
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siper savaşlarının yerini siber savaşlar aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siper savaşlarının yerini siber savaşlar aldı
16:03
Brezilyalı modelin hayatını kaybettiği hastanede ikinci ölüm
Brezilyalı modelin hayatını kaybettiği hastanede ikinci ölüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 14:33:37. #7.11#
SON DAKİKA: Ayhan Gider, Biga Heyetiyle Ankara'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.