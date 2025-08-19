Ayla Dikmen 35. Yılında Anılıyor

"Niksar'ın Fidanları", "Aşk Defteri" ve "Anlamazdın", gibi şarkılarıyla hatırlanan şarkıcı Ayla Dikmen, vefatının 35. yılında anılıyor.

Ali Rıza Dikmen ile Bedriye Dikmen çiftinin çocukları olarak 25 Mart 1944'te Kütahya'da dünyaya gelen Dikmen'in babası Ali Rıza Bey piyano ve ut, annesi Bedriye Hanım ise keman çalıyordu.

Dikmen, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra eğitimine Aydın Lisesi'nde devam etti ve okul korosuna katıldı.

Müzik öğretmeninin derlediği türküleri solist olarak koroda yorumlayan Dikmen, yabancı radyolarda dinleyerek öğrendiği İngilizce şarkıları da söylemeye başladı.

TBMM'de stenograf olarak görev yaptı

Liseden sonra Ankara Yüksek Ticari İlimler Akademisi'nde okuyan Dikmen, aynı zamanda TBMM'de stenograf olarak görev yaptı.

Sanatçı İlham Gencer, bir çay partisinde dinlediği Dikmen'i, müzikle profesyonel olarak ilgilenmesi için ikna etti.

Gencer'in yönlendirmesiyle profesyonel müzik yaşamına İstanbul'da Yavuz Özışık ile başlayan Dikmen, bir radyo programında tanıştığı Şerif Yüzbaşıoğlu'nun orkestrasında Parla Nur takma adıyla solist oldu.

Şarkıcı, Vasfi Uçaroğlu, Yurdaer Doğulu ve Kanat Gür'ün de yer aldığı orkestrayla 1964'te İkinci Boğaziçi Müzik Festivali'nde en başarılı şantöz seçildi.

"Niksar'ın Fidanları" ile birincilik elde etti

Ayla Dikmen, 1965 Balkan Melodileri Festivali'nde "Niksar'ın Fidanları" ile birincilik elde etti.

Yayınlanan her 45'liği büyük başarı elde eden Ayla Dikmen, 1970'li ve 1980'li yıllarda TRT'de pek çok müzik programında yer aldı.

"Niksar'ın Fidanları", "Yanan Mum", "Anlamazdın", "Nereye", "Aşk Defteri" ve "Zehir Gibi Aşkın Var" adlı şarkılarıyla tanınmaya başlayan sanatçı, 20 Ağustos 1990'da henüz 46 yaşındayken İzmir'de hayatını kaybetti.

Ayla Dikmen'in yayınladığı 45'likleri şöyle:

Ay Kız Adın Yamandır/ Niksarın Fidanları (1965), Mühür Gözlüm/ Merdiven (1965), Antonio/ Kötü Bende Kaldı (1966), Ayrılık Şarkısı/ Seninleyim (1968), Sensiz Yaşayamam/ Nereye? (1971), Gençlik Gençlik/ Sakın Karşımda Ağlama (1971), Yanan Mum/ Al Yanaklım (1972), Asker Mektubu/ Of Aman, Aman (1972), Kime Ne Düştü?/ Hadi Gidelim (1973), Bir Gölge Gibi/ Sevmeden Kimse Seni (1973), Sus Arkadaş/ Sonsuz Keder (1973), Aşk Defteri/ Öpücük (1974), Yolcu Yolunda Gerek/ Kalbime Kanımla Yazdım Adını (1974), Çoban Pınarı/ Ay Ay Ay (1974), Yeniden Seveceğim/ Kim Dinler Sizi? (1974), Hu Bismillah/ Anlamadın mı? (1975), Benim Kaderim Bu/ Hadi İçelim (1975), Onu Bunu Bilmem Kararlıyım/ İlk ve Son Aşkımsın (1975).