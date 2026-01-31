Aylin Nazlıaka: "Her Geçen Gün Sosyal Adaletsizliğin Arttığı Bir Süreçten Geçiyoruz"

(ANKARA) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, "Avrupa'da yoksullukta birinciyiz. Çocuk yoksulluğunda birinciyiz. İşsizlikte birinciyiz. Kadın işsizliğinde ayrıca birinciyiz. Kadına yönelik şiddette birinciyiz. Her geçen gün sosyal adaletsizliğin arttığı bir süreçten geçiyoruz... Önümüzdeki günlerde sizinle partimizin beş temel politikasını paylaşacağız. Her biri insanı odağına alan, canlıyı odağına alan, rant temelli değil, hak temelli politikalar olacak" dedi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Sosyal Demokrasi Derneği ve CHP Polatlı İlçe Başkanlığı'nın birlikte düzenlediği "Suskunluğun Bedeli Aradığımız Adalet" paneline katıldı. Polatlı Belediyesi 13 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Nazlıaka, özetle şunları söyledi:

"Kulağa hoş gelen sanki pozitif ayrımcılık yapıyormuş gibi görünen ama aslında kadını toplumdan tecrit eden, kadını hayatın dışına iten bir anlayışı günbegün hakim kıldılar. Onun için bizler kadınlar vardır, kadınlar her yerde demeye devam ediyoruz. ve Türkiye'nin Talibanlaşmasına asla ve asla izin vermeyeceğimizin bir kez daha buradan altını çiziyoruz. Adaleti konuşuyoruz. Adalet deyince hemen akla mahkemelerde adalet geliyor. Ama bir de konuşmamız gereken sosyal adalet var. Şurası bir gerçek, karanlıktan beslenenler aydınlığı, çağdaşlığı, ilericiliği, demokrasiyi, özgürlüğü istemezler. Ama aydınlık yani o ışık her zaman sızacak bir yer bulur değil mi? Her zaman bizler de mutlaka ve mutlaka o aydınlığı saçmaya devam edeceğiz. Bu salondaki Cumhuriyet ışığıyla aydınlanmışlar gibi.

"Her geçen gün sosyal adaletsizliğin arttığı bir süreçten geçiyoruz"

İçinde bulunduğumuz dönemde adaletsizlikler sadece mahkemelerde değil, sosyal adaletsizlikler de her geçen gün daha hissedilebilir halde hayatımıza yansıyor. Yani yoksulun daha yoksul, varsılın daha varsıl olduğu bir düzen kurdular ve bu düzenin adına altta kalanın canı çıksın düzeni diye tarifliyorum ben. Çünkü gelir dağılımı dengesizliği her geçen gün daha da artıyor. En düşük gelire sahip olan yüzde 20'lik grup en yüksek gelire sahip olan yüzde 20'lik gruba kıyasla milli gelirden sekiz buçuk kat daha az pay alıyor. Yani en yüksek grup sekiz buçuk kat daha fazla gelir sahibi oluyor. ve bu noktada birtakım birinciliklerimiz var. Örneğin, Avrupa'da yoksullukta birinciyiz. Çocuk yoksulluğunda birinciyiz. İşsizlikte birinciyiz. Kadın işsizliğinde ayrıca birinciyiz. Kadına yönelik şiddette birinciyiz. Türkiye'deki toplam işsiz sayısı geniş tanımlı işsizliğe göre 13,5 milyon, Avrupa Birliği ülkelerindeki toplam işsiz sayısından fazla. Avrupa Birliği'ndeki toplam işsiz sayısı 13 milyon. Dolayısıyla her geçen gün sosyal adaletsizliğin arttığı bir süreçten geçiyoruz.

"Önümüzdeki günlerde partimizin beş temel politikasını paylaşacağız"

Peki bu eleştirileri yapıyoruz yani davetle ilgili, demokrasiyle ilgili laiklikle ilgili, insan haklarıyla ilgili, kadın haklarıyla ilgili CHP olarak bizler ne yapacağız? Biz CHP olarak Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'nde gölge bakanlıklar oluşturduk. ve burada her birimiz kendi alanınızda sadece o bakanlıkların çalışmalarını takip etmiyor aynı zamanda politikalar üretiyoruz. Çözüm yollarını da tarifliyoruz. ve önümüzdeki günlerde sizinle partimizin beş temel politikasını paylaşacağız. Ama özellikle altını çizmek istiyorum ki her biri insanı odağına alan, canlıyı odağına alan, rant temelli değil, hak temelli politikalar olacak. ve o politikalar sayesinde üreten, ürettiğini halkça paylaşan ve kadınla erkeğin eşit olduğu, gençlerin geleceksizlik kaygısı duymadığı, herkesin huzur içinde, barış içinde yaşadığı ve geleceğe, hukuka güven duyduğu bir Türkiye inşa edeceğiz."