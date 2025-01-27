AYM Başkanı Mısır'da OHAL Tecrübesini Anlatacak

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, yarın Mısır'da başlayacak 8. Afrika Anayasa Mahkemeleri, Yüksek Mahkemeleri ve Anayasal Konseyler Başkanları Toplantısı'nda, AYM'nin Türkiye'deki olağanüstü hal (OHAL) tecrübesi hakkında bilgi vereceklerini söyledi.

Özkaya, 8. Afrika Anayasa Mahkemeleri, Yüksek Mahkemeleri ve Anayasal Konseyler Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de AA muhabirine açıklamada bulundu.

Mısır Cumhuriyeti Yüksek Anayasa Mahkemesi tarafından organize edilen toplantıya katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Özkaya, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ile Mısır Cumhuriyeti Yüksek Anayasa Mahkemesi arasındaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz." dedi.

Özkaya, "Biz de bu organizasyon kapsamında gerçekleştirilecek sempozyumun bir oturumunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin OHAL tecrübesi hakkında bilgi vereceğiz. Bu kapsamda Türkiye'de son dönmede OHAL çerçevesinde yaşanan olaylar ve gelişen hukuksal sorunlarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin yaklaşımını verdiği kararlardan örneklerle aktarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Özkaya, toplantının verimli geçmesini ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Afrika ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Ürdün ve Irak'ın gözlemci olarak katılacağı toplantı, 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.