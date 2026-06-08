AYM Karar Bankası Geliştirildi

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, "Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası kapsamlı şekilde geliştirilmiş, tüm karar türlerine tek bir platform üzerinden erişim imkanı sağlayan, daha pratik ve işlevsel bir yapı oluşturulmuştur" dedi.

AYM Başkanı Kadir Özkaya, Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi işbirliğinde yürütülen "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi"nin bir otelde düzenlenen kapanış töreni ve Adana Bölge Toplantısı'na katıldı.

Toplantıların iki temel amacından ilkinin yargısal iletişim ve iş birliğinin daha yaygın ve etkin hale getirilmesi, ikincisinin de Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularda verdiği ihlal kararlarının objektif ve subjektif etkilerinin hayata geçirilmesi olduğunu belirten Özkaya, şöyle konuştu:

"Verilen hak ihlali kararlarının bir an önce giderilmesini sağlamak ve özellikle bireysel başvurulara konu olaylarda mahkememizce sık karşılaşılan ihlal alanlarını ve bu alanlarda yoğunlaşan, bir anlamda da sıkça tekrar eden sorunları ve mahkememizce verilen ihlal kararlarında yer verilen gerekçelerin objektif etkilerini ele alarak adaletin etkin, süratli şekilde ve en üst seviyede gerçekleşmesini temin etmeye çalışmak temel amaçlarımız arasındadır."

Projenin sıradan bir teknik iş birliği programının çok ötesinde anlam taşıdığını vurgulayan Özkaya, "Esasen anayasa yargısının nihai amacı yalnızca ihlal tespiti yapmak değildir. Daha önemlisi, ihlallerin tekrarını önleyecek anayasal bir bilinç ve uygulama kültürü oluşturmaktır. İşte bugün kapanışını yaptığımız proje de tam olarak bu hedefe yönelmiştir. Bu vesileyle, projeye sağladıkları kıymetli katkılar dolayısıyla Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyine içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

AYM 87 BİN İHLAL KARARI VERDİ

AYM Başkanı Özkaya, bireysel başvuru mekanizmasının Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biri olduğunu belirterek, 23 Eylül 2012'den bu yana Anayasa Mahkemesi'ne 739 bin 417 başvuru yapıldığını, bunların 637 bin 274'ünün sonuçlandırıldığını ve başvuruların yaklaşık yüzde 86'sının karara bağlandığını açıkladı. Halen 102 bin 143 başvurunun derdest olduğunu ifade eden Özkaya, şunları kaydetti:

"Bu rakamlar, bir yandan vatandaşlarımızın Anayasa Mahkemesi ve bireysel başvuru mekanizmasına duyduğu güveni ortaya koyarken diğer yandan mahkememizin karşı karşıya bulunduğu iş yükünün büyüklüğünü de göstermektedir. Ancak daha da önemlisi, yıllar içerisinde geliştirilen kurumsal kapasite, oluşturulan içtihat birikimi ve yargı kurumlarımız arasında güçlenen iş birliği sayesinde bireysel başvuru sisteminin etkinliğinin sürekli olarak artırılmış olmasıdır. Nitekim bugüne kadar verilen kararlar neticesinde bireysel mağduriyetleri gidermenin ötesine geçilerek temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin anayasal standartların geliştirilmesine önemli katkılar sunulmuştur. Anayasa Mahkemesi tarafından bugüne kadar makul sürede yargılanma hakkı dahil yaklaşık 87 bin ihlal kararı verilmiştir."

Kadir Özkaya, bireysel başvuru mekanizmasının hayata geçirilmesiyle birlikte temel hak ve özgürlüklere ilişkin çok sayıda uyuşmazlığın ulusal hukuk sistemi içinde çözülebildiğini, bu sayede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruların da azaldığını belirtti.

Özkaya, bireysel başvurunun başarısının sadece Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlarla ölçülemeyeceğini belirterek, "Asıl önemli olan, bu kararların ilk derece mahkemelerine, bölge adliye mahkemelerine, bölge idare mahkemelerine, idari uygulamalara ve toplumsal hayata etkili şekilde yansımasıdır. İşte bugün kapanışını yaptığımız proje, tam da bu noktada son derece önemli katkılar sağlamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

AYM KARARLAR BİLGİ BANKASI'NIN YENİ HALİ KULLANIMA SUNULDU

Kararların uygulanmasının daha etkin izlenebilmesine yönelik dijital altyapının güçlendirildiğin söyleyen Özkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası kapsamlı şekilde geliştirilmiş, tüm karar türlerine tek bir platform üzerinden erişim imkanı sağlayan, daha pratik ve işlevsel bir yapı oluşturulmuştur. Gelişen yazılım ve teknoloji imkanlarından yararlanılarak sistemin teknik altyapısı modernize edilmiş, arama ve filtreleme olanakları genişletilmiş, kararların daha hızlı ve etkin şekilde erişilebilir hale gelmesi sağlanmıştır. Bunun yanı sıra kararların uygulanma süreçlerinin izlenmesi, ilgili verilerin toplanması ve analiz edilmesi amacıyla yeni dijital araçlar ve platformlar geliştirilmiştir. Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyinin ortak finansmanı ve işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında hayata geçirilen bu çalışmalar sayesinde kararların görünürlüğü ve erişilebilirliği artırılmış, bunun yanı sıra uygulama süreçlerinin ölçülmesine, değerlendirilmesine ve kurumsal düzeyde takip edilmesine imkan sağlayan güçlü ve sürdürülebilir bir izleme altyapısı oluşturulmuştur. Böylece bireysel başvuru sisteminin etkinliğinin artırılması ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulamadaki etkisinin güçlendirilmesi yönünde kalıcı bir kurumsal kapasite inşa edilmiştir. Bugünden itibaren Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası'nın yeni halini tüm kamuoyunun kullanımına sunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim."