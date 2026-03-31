AYM ve Fransa Anayasa Konseyi Görüştü - Son Dakika
AYM ve Fransa Anayasa Konseyi Görüştü

AYM ve Fransa Anayasa Konseyi Görüştü
31.03.2026 20:56
Türkiye AYM Başkanı Kadir Özkaya, Fransa Anayasa Konseyi Üyesi Mezard ile önemli konuları ele aldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Fransa Anayasa Konseyi Üyesi Jacques Mezard ile görüştü.

AYM'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri Basri Bağcı ve İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı, Anayasa Mahkemesi Dış İlişkiler Müdürü Korhan Pekcan ve Fransa Anayasa Konseyi Uluslararası İlişkiler Departmanı Müdürü Emilie Cazenave de yer aldı.

Görüşmede, vatandaşların anayasa mahkemelerine erişimi, artan dava sayılarının en iyi şekilde yönetilmesi, ikili işbirliğinin kurulması ve geliştirilmesi ile anayasa mahkemeleri arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve insan haklarının etkin korunması konuları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYM Başkanı Kadir Özkaya, söz konusu ziyareti önemli bulduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesinin yapısı, görev ve yetkileri ile çalışma usulleri hakkında bilgi paylaşılan görüşmede, anayasal denetim mekanizmaları ve bireysel başvuru sisteminin işleyişine ilişkin değerlendirmede bulunan Özkaya, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi dünyanın en eski anayasa mahkemelerinden biridir. 1962 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Anayasa Mahkemesine bireylerin doğrudan erişim imkanı 2010 anayasa değişikliğine kadar yoktu. Dolaylı erişimi ise 'itiraz yolu' olarak bilinen mekanizma aracılığıyla mümkün olmuştur. Ancak 2010 yılındaki anayasa değişikliği ile birlikte bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından ulusal hukuk içinde yeni ve etkili bir anayasal denetim mekanizması oluşturulmuş ve 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla bireysel başvuru imkanı getirilmiştir. Anayasa'nın bize verdiği yetki çerçevesinde görevimizi bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesiyle yerine getiriyoruz. Bu anlayışla birçok önemli kararın verildiği bireysel başvuru sistemi, hukuk düzenimizin senkronize bir şekilde gelişimine büyük katkılar sağlamıştır."

"Yargı organları arasındaki işbirliği güçlendirilmeli"

Anayasa mahkemeleri arasındaki diyalog ve tecrübe paylaşımının temel hak ve özgürlüklerin korunmasının etkinliği bakımından önem taşıdığına işaret eden Özkaya, ulusal ve uluslararası düzeyde yargı organları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin gerekliliğinin altını çizdi.

Fransa Anayasa Konseyi Üyesi Jacques Mezard da söz konusu ziyaretin önemine vurgu yaparak, mahkemeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması amacıyla karşılıklı ziyaretlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesini dilediklerini ifade etti.

Mezard, "Çalışma usullerimiz farklılık gösterse de her iki mahkemenin ortak hedefi insan haklarını korumak." ifadesini kullandı.

Anayasal yargı alanında iyi uygulama örneklerinin de ele alındığı görüşmede, ayrıca anayasal yargı alanında ikili işbirliğinin geliştirilerek sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AYM ve Fransa Anayasa Konseyi Görüştü - Son Dakika

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
İran’dan Suudi Arabistan’a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi İran'dan Suudi Arabistan'a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Aralarında Türkiye de var 8 ülkeden ortak ’Kudüs’ açıklaması Aralarında Türkiye de var! 8 ülkeden ortak 'Kudüs' açıklaması

21:43
Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı
Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı
20:27
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
20:08
Batman’da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
Batman'da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
20:06
Sevcan Orhan’dan “Boşanma“ itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
Sevcan Orhan'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
19:56
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
19:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ateşkes açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması
SON DAKİKA: AYM ve Fransa Anayasa Konseyi Görüştü - Son Dakika
