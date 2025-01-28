Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kaset arşivi' iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
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Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kaset arşivi' iddialarına yanıt verdi

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Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ayşe Barım, hakkında çıkan 'kaset arşivi' iddialarını yalanlayarak, "Basında çıkan 'evimde hepsinin kaseti var siz rahat olun, Gezi'de ne yaptıysam şimdi daha iyisini yapacağım elleri mahkum' şeklinde haberler iftiradır" dedi.

28.01.2025 11:35
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Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı. Barım'ın, hakkında çıkan 'kaset arşivi' iddialarını yalanladığı öğrenildi.

50'yi aşkın ünlü ismin menajerliği yapan Ayşe Barım ilk olarak sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Hakkında başlatılan soruşturmada Barım'ın Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu tespit edilmişti.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İfadesinde, Gezi Parkı'na bir ya da iki kez gittiğini dile getiren Ayşe Barım, eylemlerde rol oynayan kurum ve kuruluşlarla veya topluluklarla bir ilgisinin olmadığını dile getirdi. Barım'a hakkında daha önce ortaya çıkan 'oyuncuların kaset arşivi' iddiaları da soruldu.

Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kaset arşivi' iddialarına yanıt verdi

Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Ayşe Barım bu soruya şu yanıtı verdi:

"Ben 2017 yılında Belçika'ya gitmedim. Gent şehrini hiç görmedim. Basında çıkan 'evimde hepsinin kaseti var siz rahat olun, Gezi'de ne yaptıysam şimdi daha iyisini yapacağım elleri mahkum' şeklinde haberler iftiradır.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Ben bu haber içeriğini yayımlayan kişilerden şikayetçi olacağım. Böyle bir haberi ilk defa görüyorum."

Ayşe Barım\'ın ifadesi ortaya çıktı! \'Kaset arşivi\' iddialarına yanıt verdi

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Son Dakika Güncel Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kaset arşivi' iddialarına yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bekir Boylu:
    Türkiye Cumhuriyeti malesef ele geçirildi.Bebim umudum kalmadı artık.Ne Recepmiş beeee 34 97 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Gezi basite alınacak bir olay değil. MLKP-PKK-DHKPC-SOL ÖRGÜTLER-FİNANS BARONLARI-SERMAYE SAHİPLERİ-DÜŞÜNCE KURULUŞLARI-GÖRSEL VE SLOĞAN HAZIRLAYAN AJANSLAR-ERMENİ VE RUM GRUPLAR vs vs tüm bu Türkiye düşmanlarını bir araya getiren kişiler araştırılmalı... 92 13 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    KUZUY KORE , BELARUS , VİETNAM, ÇİN HALK CUMHURİYET İ , RUSYA GİBİ ÜLKELERE DÖNDÜK. TAM BİR BASKI POLİTİKASI. 16 86 Yanıtla
  • Şevket Yıldırım:
    baskı baskı baskıııııı 18 77 Yanıtla
  • Ender Çetin:
    Gezi bir terör eylemidir 6 v 7 Ekim olaylarıda terördür tıpkı 15 Temmuz gibi terör kalkışması bu net gerçek devlet böyle yönetilir 80 11 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    ZAMANINDA YEDİĞİN HURMALAR GELİR SENİ TIRMALAR SEN UNUTTU SANIRSIN. DEVLET UNUTMAZ SADECE ERTELER 39 3 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bekir Boylu kaşınıyor resmen 34 8 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    yaptığınız soytarılığı devlet unuturmu sandınız. devlet hiç acele etmezbv. zamanı geldımı tepene çöker. hiç birimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar büyük değiliz. Devletten daha büyük Allah var gerisi fasa-fiso. yaşasın büyük devletim. hep baki kalasın büyük devletim 14 0 Yanıtla
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