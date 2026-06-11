Ayşe Baş\'ın Martı Arkadaşı

RİZE'de market işleten Ayşe Baş (55), hayvanlara olan dokunma korkusunu kapısına her gün gelen davetsiz bir misafirle aştı. İş yerinin kapısını mesken tutan ve zamanla aralarında bağ oluşan martıyı elleriyle besleyerek hayvan fobisini yenen Baş, "Benim 4 oğlum var, bir de martım oldu. Geçen gün salamım bitmişti, gidip almak da işime gelmedi o an. Önüne peynir koydum ama yüzüne bile bakmadı, yemedi" dedi.

Yeniköy Mahallesi'nde 12 yıldır market işleten Ayşe Baş, her sabah dükkanının önüne gelen martıyı ağırlayarak güne başlıyor. Çevredeki vatandaşların ve esnafın attığı yiyeceklere alışarak marketin kapısını mesken tutan martı, her acıktığında market kapısına gelerek Baş'tan yiyecek bekliyor. Hayvanlara büyük sevgi beslemesine rağmen dokunmaktan korkan 4 çocuk annesi Baş, sevimli dostunun sadakatini karşılıksız bırakmıyor. Verilen her yiyeceği kabul etmeyen martı, sadece salamla besleniyor. Baş ile martı arasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, kendisine ikram edilen peyniri yemeyip akşama kadar salam bekleyen martı, çevredeki esnafın da neşe kaynağı oluyor.

'ACIKTIĞI ZAMAN HEMEN GELİYOR'

Hayvanlara dokunma korkusunu kapısına her gün gelen martıyla aşan Ayşe Baş, "Acıktığı zaman hemen geliyor. Hatta kapım kapalıysa kapıya vurarak kendini belli ediyor. Aslında her şey bir iki defa bir şeyler atmamızla başladı; müşteriler, tanıdıklar ve ben yiyecek verince burayı bir daha bırakmadı. Hoşuma gidiyor artık bu durum. Ben hayvanları çok severim ama dokunmaktan korkarım. Şimdiyse öyle değil. Geçenlerde müşterilerim geldiğinde martı içerideydi. Dışarı çıksın diye yöneldiğimde kalabalığın arasından adeta büyük bir insanmış gibi yürüyüp, ardından süzülüp gitti" dedi.

'BEŞİNCİ EVLADIM OLDU'

Martıyı ailesinden biri gibi gördüğünü belirten Baş, "Ona sürekli salam veriyorum. Onunla çok farklı bir bağ kurduk; sanki beşinci evladım oldu. Benim 4 oğlum var, bir de martım oldu. Geçen gün salamım bitmişti, gidip almak da işime gelmedi o an. Önüne peynir koydum ama yüzüne bile bakmadı, yemedi. Akşama kadar kapıda, salamı bekledi. Gidip alana kadar ayrılmadı" diye konuştu.