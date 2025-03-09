Ayşe Ünlüce: Kadınların Güçlenmesi İçin Çalışmalara Devam Edeceğiz

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce "Kadınların, kız çocuklarının güçlenmesi, güçlü, onurlu bir hayat yaşaması, eşit ve özgür bir hayata kavuşmaları için bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Gazeteci-yazar Serhan Asker'in Halk TV ekranlarında canlı yayınlanan programı "Görkemli Hatıralar", Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Eskişehir'de gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Porsuk Konukevi'nin manzarasında yayınlanan programda Eskişehir, şehrin değerleri, kadın emeği ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarının konuşulmasının yanı sıra kısa süre önce aramızdan ayrılan usta sanatçı Edip Akbayram da şarkılarıyla anıldı.

Ünlüce ve gazeteci Asker, program özelinde "Edip Akbayram" yazılı gondolla yayına giriş yaptı. Eskişehir'in ilk kadın Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, programın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Seçilmiş belediye başkanı olarak ilk 8 Mart'ım. O sebeple benim için ayrıca bir önemi var. 8 Mart büyük acılardan doğmuş bir gün aslında, grev hakkını kullandığı için acı bir şekilde hayatını kaybeden emekçi kadınlarımıza ithaf edilmiş. Sonrasında bağımsızlığın, eşitliğin, özgürlüğün mücadelesi olmuş kadınlar için. Şu an kutlamaktan ziyade, -ileride kutlayacağımız günler de olacaktır diye düşünüyorum- kız kardeşlerimizle birlikte güç topladığımız, dayanışma içinde geçirdiğimiz bir gün. Dayanışmayı kutluyoruz" dedi.

Gazeteci Serhan Asker, "Bir kadın eli var artık Eskişehir'de. Değerli Yılmaz Büyükerşen Hocamız çıtayı çok yükseğe çıkardı. Şimdi, güvenle bu şehri emanet ettiği Ayşe Ünlüce bu çıtayı daha da yükseltecek. Kadın elinin değdiği belediyeler çok iyi yönetiliyorlar" diye konuştu.

Üç bölümden oluşan programda, Eskişehirli dünyaca ünlü Orkestra Şefi Gürer Aykal ve Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Dünya ve Avrupa Şampiyonu Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı da konuk oldu. Başarı hikayelerini anlatan Aykal ve Boyacı, Eskişehirli olarak şehirlerini uluslararası platformlarda temsil etmekten mutluluk duyduklarını söylediler.

"Özellikle şiddet gören kadınlarımızın Eskişehir'de ilk sığınacakları yer diyebilirim"

Programda konuşan Başkan Ünlüce, göreve başlamasının 1 yılını tamamlamak üzere olduğunu belirterek, gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetti. Öğrencilerin toplu taşımada kullanmaları için başlatılan ve şu anda Türkiye'nin en ucuzu olan abonman kart uygulaması, kent lokantaları, Emek Kafe, Aktif Yaşam Parkı'nın yanı sıra birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Ünlüce, kadınlarla ilgili çalışmalarına da ayrıca yer verdi. Ünlüce, "Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'miz var. Orada bugüne kadar 40 binden fazla kadın hizmet aldı. Hem psikolojik hem de hukuki destek veriyoruz. Özellikle şiddet gören kadınlarımızın Eskişehir'de ilk sığınacakları yer diyebilirim. Ben de kurucuları arasındayım ve gönüllü olarak avukatlığını da yapmıştım. Ama tabi ki hizmetlerimiz artarak devam edecek. Biz her zaman Eskişehir'de kadınların, kız çocuklarının güçlenmesi, güçlü onurlu bir hayat yaşaması, eşit ve özgür bir hayata kavuşmaları için bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Asker'e Eskişehirspor forması hediye eden Başkan Ünlüce, "Eskişehirli olmaktan bugün bir kez daha onur duydum. Sizleri ve Eskişehir'i çok seviyorum" diyerek sözlerini noktaladı.