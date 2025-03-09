Ayşe Ünlüce: Kadınların Güçlenmesi İçin Çalışmalara Devam Edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayşe Ünlüce: Kadınların Güçlenmesi İçin Çalışmalara Devam Edeceğiz

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların güçlenmesi ve eşitliğe kavuşması için tüm gayretleriyle çalışacaklarını vurguladı. Programda, Eskişehir'deki kadın emeği, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri ve kısa süre önce kaybedilen sanatçı Edip Akbayram anıldı.

09.03.2025 13:26  Güncelleme: 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce "Kadınların, kız çocuklarının güçlenmesi, güçlü, onurlu bir hayat yaşaması, eşit ve özgür bir hayata kavuşmaları için bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Gazeteci-yazar Serhan Asker'in Halk TV ekranlarında canlı yayınlanan programı "Görkemli Hatıralar", Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Eskişehir'de gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Porsuk Konukevi'nin manzarasında yayınlanan programda Eskişehir, şehrin değerleri, kadın emeği ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarının konuşulmasının yanı sıra kısa süre önce aramızdan ayrılan usta sanatçı Edip Akbayram da şarkılarıyla anıldı.

Ünlüce ve gazeteci Asker, program özelinde "Edip Akbayram" yazılı gondolla yayına giriş yaptı. Eskişehir'in ilk kadın Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, programın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Seçilmiş belediye başkanı olarak ilk 8 Mart'ım. O sebeple benim için ayrıca bir önemi var. 8 Mart büyük acılardan doğmuş bir gün aslında, grev hakkını kullandığı için acı bir şekilde hayatını kaybeden emekçi kadınlarımıza ithaf edilmiş. Sonrasında bağımsızlığın, eşitliğin, özgürlüğün mücadelesi olmuş kadınlar için. Şu an kutlamaktan ziyade, -ileride kutlayacağımız günler de olacaktır diye düşünüyorum- kız kardeşlerimizle birlikte güç topladığımız, dayanışma içinde geçirdiğimiz bir gün. Dayanışmayı kutluyoruz" dedi.

Gazeteci Serhan Asker, "Bir kadın eli var artık Eskişehir'de. Değerli Yılmaz Büyükerşen Hocamız çıtayı çok yükseğe çıkardı. Şimdi, güvenle bu şehri emanet ettiği Ayşe Ünlüce bu çıtayı daha da yükseltecek. Kadın elinin değdiği belediyeler çok iyi yönetiliyorlar" diye konuştu.

Üç bölümden oluşan programda, Eskişehirli dünyaca ünlü Orkestra Şefi Gürer Aykal ve Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Dünya ve Avrupa Şampiyonu Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı da konuk oldu. Başarı hikayelerini anlatan Aykal ve Boyacı, Eskişehirli olarak şehirlerini uluslararası platformlarda temsil etmekten mutluluk duyduklarını söylediler.

"Özellikle şiddet gören kadınlarımızın Eskişehir'de ilk sığınacakları yer diyebilirim"

Programda konuşan Başkan Ünlüce, göreve başlamasının 1 yılını tamamlamak üzere olduğunu belirterek, gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetti. Öğrencilerin toplu taşımada kullanmaları için başlatılan ve şu anda Türkiye'nin en ucuzu olan abonman kart uygulaması, kent lokantaları, Emek Kafe, Aktif Yaşam Parkı'nın yanı sıra birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Ünlüce, kadınlarla ilgili çalışmalarına da ayrıca yer verdi. Ünlüce, "Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'miz var. Orada bugüne kadar 40 binden fazla kadın hizmet aldı. Hem psikolojik hem de hukuki destek veriyoruz. Özellikle şiddet gören kadınlarımızın Eskişehir'de ilk sığınacakları yer diyebilirim. Ben de kurucuları arasındayım ve gönüllü olarak avukatlığını da yapmıştım. Ama tabi ki hizmetlerimiz artarak devam edecek. Biz her zaman Eskişehir'de kadınların, kız çocuklarının güçlenmesi, güçlü onurlu bir hayat yaşaması, eşit ve özgür bir hayata kavuşmaları için bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Asker'e Eskişehirspor forması hediye eden Başkan Ünlüce, "Eskişehirli olmaktan bugün bir kez daha onur duydum. Sizleri ve Eskişehir'i çok seviyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: ANKA

Edip Akbayram, Kadınlar Günü, Kültür Sanat, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Belediye, Politika, Güncel, Emekçi, 8 Mart, Kadın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayşe Ünlüce: Kadınların Güçlenmesi İçin Çalışmalara Devam Edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
10:51 Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
10:51 Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
10:40 Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
10:17 Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
09:55 Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
09:48 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
09:41 Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:22 8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 18:35:05. #7.12#
SON DAKİKA: Ayşe Ünlüce: Kadınların Güçlenmesi İçin Çalışmalara Devam Edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.