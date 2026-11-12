Ayşe Ünlüce, TBB\'nin COP31 belgesini tüm belediyelerde uygulamaya öncülük edecek

Haber: Narin DİRİ/ Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANTALYA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, TBB tarafından hazırlanan COP31 Pozisyon Belgesi'ne ilişkin "Pozisyon Belgemizin biz sadece COP31'le sınırlı kalmasını istemiyoruz. Tüm belediyelerimizde bu Pozisyon Belgesi'nin uygulanması için biz de öncü olacağız. Bir rehberlik hizmeti vereceğiz. Sonrasında da bu çalışmanın devam etmesini umuyoruz ve istiyoruz" dedi.

TBB Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "İklim Eylemi İçin Dijital Topluluklar: İklim Direnci için Gençlerin, Kırsal Toplulukların ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi" başlıklı paneline ve LGMA liderleri ve ülke müzakerecilerinin yer aldığı "Seviyeleri Birleştirerek İklim Eylemini Gerçekleştirmek" başlıklı TBB özel etkinliğine katıldı.

Ünlüce, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede İklim Zirvesi'nin Antalya'a gerçekleştiriliyor olmasının değerli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Burada uluslararası platformda iklim değişikliği ile çalışan yerel yöneticilerimiz, kamu yöneticileri, merkezi idare temsilcileri, birlik başkanlarını ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Burada yapılan toplantı aynı zamanda COP31'in bir uygulama toplantısı. Biliyorsunuz geçmişten gelen bir uzantısı var. Önümüzdeki senede Etiyopya'da devam edecek. Burada biz de TBB olarak bir Pozisyon Belgesi sunduk. Aslında burada tekrar güçlü bir sesle yerel yöneticiler olarak söylüyoruz ve ICLEI aracılığıyla da COP31'e mesajımız şudur: Mutlaka yerel yöneticilerle beraber ilerlenmeli iklim değişikliği konusunda. Çünkü bizler kentlerimizde iklim değişikliğinin etkilerini en hızlı hisseden kişileriz. Her ilde farklı, her bölgede farklı etkileri olabilir. Kiminde buzulların erimesiyle ortaya çıkıyor. Bizim bölgemizde kuraklıkla ortaya çıkıyor. Başka bir bölgede sel taşkınlarıyla, bambaşka bir bölgede orman yangınlarıyla ortaya çıkıyor. Ama kentlerin dirençli olması bu konuda çok önemli. Yerel yöneticiler iklim değişikliğinin sadece uygulayıcısı değil, karar alma süreçlerinde başından itibaren olması gerektiğini söylüyoruz.

"KRİTİK BİR EŞİKTEYİZ"

Benim iki şapkam var biliyorsunuz. Bir TBB'nin başkan vekilliği görevini yürütüyorum. Bir de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanıyım. Bazı konuşmalar Türkiye Belediyeler Birliği'mizle ilgili. Daha çok uluslararası platformlardaki birlik başkanlarıyla birlikte nasıl ilerleyebiliriz, bunları konuşuyoruz. Birlik olarak yaptıklarımızı anlatıyoruz. Bir taraftan da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ndeki uygulama örneklerini anlatıyoruz. Mesela biraz önce UNDP Birleşmiş Milletler'in bir etkinliğinde konuşmacı olarak bulunuyordum. Orada daha çok gençlerle iklim değişikliği konusunda nasıl ilerleyebiliriz, nasıl güçlü bir ses verebiliriz dünyaya diye bunu konuştuk. Her oturumun kendine göre farklı konuları var. Ama şu önemli zaten COP31'in bu kadar geniş katılımda yapılmasının önemi o, bizler iyi uygulama örneklerimizi her bir şehir, her bir belde, her bir ülke birbirimize anlatmalıyız. Çünkü kritik bir eşikteyiz ve geri dönüşünün imkansız olmayacağı bir geleceğe doğru sürükleniyoruz eğer bir şeyleri değiştirmezsek. İşte onları değiştirmek için buradayız. O nedenle bunu daha sert bir dille söylememiz lazım. Güçlü demiyorum, sert diyorum çünkü çok az zamanımız kaldığını biliyoruz. 2050'de buzulların erimesinin etkisinin çok vahşi bir şekilde hissedileceğini biliyoruz. O nedenle burada yaptığımız tüm konuşmalarda birlikteliğin önemli olduğunu, bunun küresel bir kriz olduğunu, yerel yöneticilerin önemli, yerel yönetimlerin önemli olduğunu ama küresel iklim politikaları olmadan bunun çözülemeyeceğini biliyoruz ve o nedenle COP önemli. Burada bu kadar çok fazla ülkeyle, çok fazla şehirle birlikte olmak önemli. Yaptığımız her toplantıda da bunu vurguluyoruz. Hani Anadolu'da bir deyiş vardır, imece deyişi biliyorsunuz, biz bu büyük krizin ancak imece ile, küresel bir imece ile çözülebileceğini her toplantımızda vurguluyoruz."

"POZİSYON BELGEMİZİN COP31'LE SINIRLI KALMASINI İSTEMİYORUZ"

"COP 31 hazırlıkları kapsamında bir Pozisyon Belgesi hazırladınız, sundunuz. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz" sorusu üzerine Ünlüce, şunları söyledi:

"Ben çok çiçeği burnunda bir başkanım. Çok yeni devraldım bu görevi. Özellikle genel sekreterimize, genel sekreter yardımcılarımıza bu Pozisyon Belgesi için çalışan tüm Belediyeler Birliği ekibine teşekkür ediyorum. Ben son dönemde dahil oldum bu çalışmaya ve çalışmayı da başlatan TBB Başkanımız Vahap Başkan'ımıza da buradan selamlarımı gönderiyorum. Pozisyon Belgesinde güçlü bir şekilde şunu söylüyoruz: Biz yerel yöneticiler olmadan iklim değişikliğiyle mücadele kazanılamaz. Elbette uluslararası birtakım taahhütlerimiz, birtakım protokollerimiz olacak. Ülkesel bazda baktığımızda ulusal politikalarımız olacak. Ama yerel yönetimlerin de kendilerine göre bir politikaları var ve bunların da konuları çok önemli. Çünkü bazen ulusal hedefler koyarsınız ama her şehrin, her bölgenin öncelikleri çok farklı. Mesela benim bölgemde, Eskişehir'de Porsuk suyunu koruyabilmek çok önemli. Karadeniz'de bambaşka bir konu önemli. Güneye gidin sıcaklıkla ilgili başka konular var. Başka bir bölgemizde orman yangınları var. Dolayısıyla bizim aslında Pozisyon Belgesinde vurgulamak istediğimiz bu. Pozisyon Belgesini hazırlarken en önemli verdiğimiz konu yerel yönetimlerin bu konuda ne düşündüğüydü ve biz 75 şehirden neredeyse 300'ün üzerinde belediye ile görüştük bu konuda ve istişareleri yaparak hazırladık.

Pozisyon Belgemizin biz sadece COP31'le sınırlı kalmasını istemiyoruz. Belediyeler Birliği yapısı bir çatı ve bin 400'den fazla belediye var. Tüm belediyelerimizde bu Pozisyon Belgesinin uygulanması için biz de öncü olacağız. Bir rehberlik hizmeti vereceğiz. Sonrasında da bu çalışmanın devam etmesini umuyoruz ve istiyoruz."