Ayten Karaoğlu'ndan Mısır Kabuklarıyla Sanat - Son Dakika
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Ayten Karaoğlu'ndan Mısır Kabuklarıyla Sanat

Ayten Karaoğlu\'ndan Mısır Kabuklarıyla Sanat

Bolu'da öğretmen Ayten Karaoğlu, mısır kabuklarıyla dekoratif eşyalar üreterek geri dönüşüme katkı sağlıyor.

07.12.2024 11:16
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Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır kabuklarını dekoratif eşyaya dönüştürüyor.

Bolu 100. Yıl Ortaokulunda görev yapan 50 yaşındaki Karaoğlu, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesindeki eğitimi sırasında mısır kabuğu kullanarak süs eşyası yapmayı öğrendi.

Karaoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde evinde oluşturduğu atölyesinde kendi geliştirdiği teknikle doğadan topladığı çiçek, tahta parçaları, saman, kozalak ve farklı otları mısır kabuğu ve koçanlarla harmanlayarak dekoratif bebek, kapı ve duvar süsü gibi ürünler tasarlıyor.

Karaoğlu'nun yaptığı birbirinden güzel dekoratif eşyalar, kullanıldıkları mekanlara renk katıyor.

Bu zamana kadar çok sayıda ürün tasarlayan Karaoğlu, açtığı sergilerle beğeniye sunduğu süs eşyalarını çevresine hediye etmenin yanı sıra isteyenlere de satıyor.

"Zaman geçirmek için başladığım hobimi ilerlettim"

Ayten Karaoğlu, AA muhabirine, uğraşını yıllar sonra, üniversitede edindiği bilgilerle yaptığını söyledi.

Karaoğlu, üniversiteden mezun olduktan sonra öğretmen olarak göreve başladığı ilk yıllarda öğrencilerine mısır kabuğu kullanarak bebek yapmayı öğrettiğini ancak müfredat değişikliği nedeniyle artık bu dersin verilmediğini kaydetti.

Kendisinin de uzun yıllar bu işle meşgul olmadığını anlatan Karaoğlu, Kovid-19 salgını döneminde evde kaldığı sürede yeniden mısır kabuğu ve koçanlarını kullanarak süs eşyası yapmaya başladığını dile getirdi.

Karaoğlu, vakit geçirmek için başladığı hobisini zamanla geliştirdiğini anlatarak, "Koronavirüs zamanında can sıkıntısından hobi olarak yapmaya başladım. İlerlettikten sonra çok fazla çeşit yapmaya başladım. Daha sonra bunu etrafımdaki insanlar sergilemem gerektiğini tavsiye etti, birkaç sergi açtım." diye konuştu.

"Her seferinde bir öncekinden farklı şeyler yapıyorum"

Ağırlıklı olarak dekoratif bebekler olmak üzere kapı ve duvar süsü gibi ürünler tasarladığından bahseden Karaoğlu, "Önceden bu bebekleri çocuklara oyuncak için yapıyorlarmış. Ancak biz şu anda dekorasyon amaçlı yapıyoruz ve kullanıyoruz. Nemlenmediği sürece uzun süre bozulmadan kalabiliyor." dedi.

Karaoğlu, tasarımlarında doğal malzeme kullandığını vurgulayarak, bu şekilde geri dönüşüme de katkı sağladığını ifade etti.

Üniversitedeyken daha basit tasarımlar yaptıklarını aktaran Karaoğlu, "Eskiden olduğu gibi korkuluk gibi, dümdüz kollar ve bacaklar üzerine çalışmıştık. Ben bunu ilerlete ilerlete farklı bebekler yapmaya başladım. Şimdiye kadar yaklaşık 1000 bebek yapmışımdır. Her seferinde bir öncekinden farklı şeyler yapıyorum. Her seferinde 'Şöyle denesem, şunu da eklesem, bunu da kullanabilirim' dediğim zaman çok çok farklı ürünler ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayten Karaoğlu'ndan Mısır Kabuklarıyla Sanat - Son Dakika

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