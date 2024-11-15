Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik "KB-119" ve "KB-20" botları yönlendirildi.
Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 18'i çocuk 36 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık’ta 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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