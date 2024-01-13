Ayvalı Mahallesi'nde 2 bin 600 zeytin fidanı dağıtıldı

ERZURUM - Kış şehri Erzurum'un Oltu İlçesinin Ayvalı Mahallesinde 2 bin 600 zeytin fidanı mahalle sakinlerine dağıtıldı.

Sebze ve meyvecilikle geçimini sağlayan Ayvalı sakinleri için zeytincilik ise yeni bir gelir kapısına dönüştü.

Mersin'de ikamet eden Oltulu hayırsever iş insanı Cemalettin Akbulut, Ayvalı mahallesinde zeytin yetiştiğini öğrenince köy sakinlerine 2 bin 600 zeytin fidanı hibe etti.

Programda konuşan Ayvalı mahallesi muhtarı Musa Demir, fidan desteğine teşekkür etti. Ardından kürsüye gelen Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, "Bundan yaklaşık iki buçuk ay önce Ayvalılı çiftçilerimizin İlçe Tarım Müdürlüğümüze zeytin yetiştirmeye başladıklarını ve bundan da ekonomik kazanç elde etmeye başladıklarını bu nedenle kendilerine zeytin fidan desteği verilmesi yönündeki taleplerine istinaden İlçe Tarım Müdürlüğümüzde yerinde incelemeler yaparak konuyu araştırdı ve buradaki başarılı üretimin kamuoyuna duyurulması için benim de katıldığım basınla birlikte sembolik bir hasat gerçekleştirdik. Buradaki desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca köy muhtarımız da devamlı İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile yakın işbirliği içinde çalıştığı içinde teşekkür ederim. Bundan sonra da sizlerin talep ve istekleri doğrultusunda projeler hazırlayarak daha yüksek kazançlar elde etmeniz için destek olmaya gayret edeceğiz. Hayırlı bereketli olsun inşallah" dedi.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ise Ayvalı mahallesinin Oltu'nun en büyük mahallesi olduğu ve çok çalışkan olduklarını dile getirerek "Zeytin üretimini de en güzel şekliye yapacaklarına inancım tamdır" dedi.

Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen ise "Bugün burada Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümünde dünya üzerinde en uzun yaşayan en bereketli ağaç olan zeytin ağacı fidanı dağıtmak için bulunuyoruz. Fidanlarımız Oltulu kıymetli hemşehrimiz iş adamı Cemalettin Akbulut Bey'in bağışlarıyla alındı. Bu bağış ve destekleri için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ayvalı Mahallemiz ilçemizin en düşük rakımına sahip olup iklim özelikleri bakımından Erzurum'un Adana'sı diyebileceğimiz bir konumdadır. Bu özelliğinden dolayı sebze ve meyve üretim potansiyelinin yüksek olması ve üretilen bu taze meyve ve sebzelerin ilçemiz pazarlarında satılmasından dolayı ayvalı mahallemiz ayrıca bir öneme sahiptir. Dünyadaki iklim değişiklikleriyle birlikte sizler de buna ayak uydurarak ekonomik değeri yüksek olan zeytin yetiştiriciliğine başlamış olmanız bölge ekonomisi için önemli bir gelişmedir. Bizler de devlet olarak sizlerin bu üretimlerinize destek olmak amacıyla sizlerden gelen talepler doğrultusunda devletimizin imkanları ölçüsünde sizlere destek olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de birlik beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı bereketli olsun inşallah" dedi.

Daha sonra zeytin fidanlarının mahalle sakinlerine dağıtımı yapıldı. Protokol ile topluca fotoğraf çekimi ile program sona erdi.