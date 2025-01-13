Ayvalık Belediyesi\'nden \'Hoş Geldin Bebek\' Projesi

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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, doğum yapan anneleri ziyaret ederek "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebekler için hazırlanan hediyeleri, ailelere takdim etti. Ergin, "Sosyal belediyecilik uygulamaları yüzümüze kocaman bir gülümseme koyuyor. Bebeklerimiz uygun yaşlara gelince kreşe de bekliyoruz" dedi.

Ayvalık Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlattığı "Hoş Geldin Bebek" projesi ile yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarının yer aldığı çantalar, ailelere veriliyor. Projeyle ailelerin ekonomisine sağlanan desteğin yanı sıra, doğum sonrası acil ihtiyaçların da karşılanması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin ile birlikte yeni doğum yapan bir aileyi ziyaret etti. Başkan Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin; ailelerin yükünü azaltmak için ateş ölçer, bebek yağı, şampuan, pişik kremi, tırnak makası, ıslak mendil, penye battaniye, mama önlüğü 3-6 ay penye alt üst takım, 3 numara bebek bezi 4-9 kilogram, biberon, emzik ve nazar boncuğu ile bilgilendirme kitapçığı gibi hediyeleri, ailelere hediye etti.

Balıkesir'de ilk kez Ayvalık Belediyesi olarak hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek" sosyal sorumluluk projesiyle bugüne kadar binlerce bebeğin ziyaret edildiğini ve ailelere hediyeler verildiğini belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Sosyal elediyecilik uygulamaları yüzümüze kocaman bir gülümseme koyuyor. Bebeklerimiz uygun yaşlara gelince kreşe de bekliyoruz" dedi.