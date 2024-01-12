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Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi, Endüstri Tarihini Ziyaretçileriyle Buluşturuyor - Son Dakika
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Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi, Endüstri Tarihini Ziyaretçileriyle Buluşturuyor

Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihini yansıtan Rahmi M. Koç Müzesi, Ayvalık'ta yeni bir müze olarak açıldı. Yaklaşık 200 yıllık zeytinyağı fabrikasının restorasyonu sonucunda düzenlenen müzede, arkeolojik eserlerin yanı sıra klasik otomobiller, motosikletler, oyuncaklar ve denizcilikle ilgili objeler de sergileniyor. Müze, haftanın altı günü ziyaretçilere açık olacak.

Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi, Endüstri Tarihini Ziyaretçileriyle Buluşturuyor
12.01.2024 - 19:33,  Güncelleme: 19:34
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Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan Rahmi M. Koç Müzesi, kültür sanat dünyasına yeni bir müze daha kazandırdı.

İstanbul, Ankara ve Cunda'daki üç müzenin ardından Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi de 19 Ocak'ta dünya endüstri tarihinin seçkin örneklerini ziyaretçileriyle buluşturacak.

Yaklaşık 200 yıllık zeytinyağı fabrikasının kapsamlı restorasyonu sonucunda düzenlenen müzede, arkeolojik eserler de görülebilecek.

Müzenin giriş katında, klasik otomobiller, motosikletler, bebek arabaları, buharlı makine modellerinden oluşan kıymetli objeler yer alıyor. Binanın üst kat sergileme alanında ise lokomotif modelleri, oyuncaklar ve denizcilikle ilgili objeler bulunuyor.

Açılışın ardından müze, pazartesi günleri hariç 10.00-17.00 saatlerinde gezilebilecek.

Kaynak: AA
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