Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi, Endüstri Tarihini Ziyaretçileriyle Buluşturuyor

Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan Rahmi M. Koç Müzesi, kültür sanat dünyasına yeni bir müze daha kazandırdı.

İstanbul, Ankara ve Cunda'daki üç müzenin ardından Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi de 19 Ocak'ta dünya endüstri tarihinin seçkin örneklerini ziyaretçileriyle buluşturacak.

Yaklaşık 200 yıllık zeytinyağı fabrikasının kapsamlı restorasyonu sonucunda düzenlenen müzede, arkeolojik eserler de görülebilecek.

Müzenin giriş katında, klasik otomobiller, motosikletler, bebek arabaları, buharlı makine modellerinden oluşan kıymetli objeler yer alıyor. Binanın üst kat sergileme alanında ise lokomotif modelleri, oyuncaklar ve denizcilikle ilgili objeler bulunuyor.

Açılışın ardından müze, pazartesi günleri hariç 10.00-17.00 saatlerinde gezilebilecek.