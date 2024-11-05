Ayvalık'ta 500 Yeni Çöp Konteyneri Dağıtılıyor

Güncel

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni satın aldıkları 500 adet çöp konteynerinin cadde ve sokaklara yerleştirilmeye başlandığını, eski olanların ise yenileriyle değiştirildiğini duyurdu.

Başkan Ergin, merkezde ve mahallelerde ihtiyacı olan yerlere yeni satın alınan 500 adet konteynerlerin dağıtımına hızlı bir şekilde başladıklarını ve ekiplerin titiz bir çalışma sergilediğini açıkladı. Ergin, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün çevre kirliliğini önlemek ve hijyenik koşullarını artırma konusunda hayata geçireceği 'Tertemiz Ayvalık Eylem Planı' çalışmalarında, Zabıta Müdürlüğümüz de önemli yaptırımları uygulamaya hazırlanıyor. Bu konuda Ayvalıklı değerli vatandaşlarımızdan büyük bir destek ve katkı bekliyoruz. Daha temiz Ayvalık, evimiz kadar temiz bir Ayvalık yaratmak için hep birlikte el ele veriyoruz" diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi de sosyal medya hesaplarından konteyner dağıtım çalışmalarını, "Bilgisayar Oyunu" uyarlamasıyla vatandaşlarla paylaştı.