Ayvalık\'ta Kaybolan Genç Adamın Cansız Bedenine Ulaşıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde arkadaşlarıyla çıktığı tekne turu sırasında denizde kaybolan Bahri Dede'nin (24) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, gece saatlerinde Ayvalık ilçesi Karaada açıklarında meydana geldi. Dört arkadaşıyla birlikte tekne turuna çıkan Bahri Dede, henüz belirlenemeyen nedenle denizde kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği Su Altı Arama Kurtarma Ekibi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi. Ekiplerin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalar, gün boyu aralıksız devam etti.

15 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu saat 19.00 sıralarında Dede'nin cansız bedeninin Karaada açıklarında, deniz yüzeyinin yaklaşık 15 metre derinliğinde olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan Dede'nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.