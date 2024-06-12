Ayvalık'ta Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk bekleniyor

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Kuzey Ege'nin gözde tatil rotalarına ev sahipliği yapan Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki işletmelerde Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk bekleniyor.

Sokakları zeytin kokan Cunda (Alibey) başta olmak üzere 22 adası bulunan Ayvalık, 17 kilometre uzunluğundaki kumsalıyla Sarımsaklı Plajı, gün batımının en iyi izlendiği noktalardan Şeytan Sofrası, kamp ve dalış alanları, masmavi plaj ve koyları, tarihi taş evleri, yemekleri ve temiz havasıyla ilgi görüyor.

Ayvalık, yaklaşık 20 bin yatak kapasiteli 425 konaklama tesisiyle yazın yanı sıra diğer mevsimlerde de İstanbul başta olmak üzere çevre illerden ziyaretçileri ağırlıyor.

Yaz sezonunu okulların tatile girmesiyle açacak ilçedeki konaklama tesislerinde, 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı tatili için hazırlıklar tamamlandı.

İdari izinle 9 güne uzatılan tatil dönemi için turistik otel ve pansiyonlarda rezervasyonlar yüzde 70'i ulaştı. Arife gününe kadar birçok işletmede tam doluluğa ulaşılması öngörülüyor.

Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, AA muhabirine, bayram tatili için Ayvalık'a yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Rezervasyonların hızla devam ettiğini belirten Özgültekin, "Bu sene son dakika gelecek olanlar çok fazla olacak gibi gözüküyor. Bayramın ikinci gününe kadar rezervasyonlarımız sürecek ve yüzde 100 doluluğa ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Özgültekin, Kurban Bayramı'nın birinci günü genellikle kurban kesimiyle ilgilenildiği ve aile ziyaretlerine gidildiği için tesislerde ikinci günden itibaren yüzde 100 doluluğa ulaşacaklarını öngördüklerini anlattı.

Bayram sonrası için de Özgültekin, "Temmuz, ağustos ayı rezervasyonlarımız da gelmeye başladı. Yazı da güzel geçireceğimizi umut ediyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli'nin müdürü Abdülaziz Yük de bayram öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi.

Bayram tatili için artık rezervasyon alamadıklarını dile getiren Yük, şunları kaydetti:

"Otelimiz bayramı dolu geçirecek. Bayram sonrası için de otelimizde yapılacak seminerin yanı sıra gelen misafirlerimize hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Ayvalık, turizm anlamında ülkemizin önemli bir değeri, doğal güzelliği ön planda olan bir kentimiz, görülmesi, gezilmesi ve keşfedilmesi gereken bir rota."