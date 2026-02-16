Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.
Ali Çetinkaya Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 10 ARJ 815 ve 10 AFY 148 plakalı otomobiller çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerdeki 5 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Ayvalık Devlet hastanesine kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Ayvalık'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?