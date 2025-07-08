Azat Ertan Türkiye'nin İlk Para Tırmanış Şampiyonu Olmak İstiyor

Van'da 10 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağını diz altından kaybeden Azat Ertan, antrenörünün yönlendirmesiyle başladığı tırmanışta Türkiye'nin ilk para tırmanış şampiyonu olmak için hazırlanıyor.

Küçük yaşta bacağını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan 21 yaşındaki Azat Ertan, kardeşi sayesinde en zor sporlardan biri olan tırmanışa ilgi duydu.

Hafta sonları kardeşinin katıldığı kaya tırmanışı antrenmanlarını izlemeye giden Azat, burada kendisini fark eden antrenör Vedat Kutlu'nun yönlendirmesiyle bu spora başladı.

Engeline rağmen tırmanış yapabileceğini gösteren ve 2 yıl önce antrenmanlara çıkan Azat Ertan, ilk etapta yapay duvara tırmandı.

Bu sayede hem özgüven kazanan hem de kondisyonunu artıran genç sporcu, zamanla kolları, beli ve tek ayağıyla dengede durmayı öğrendi.

Daha sonra gerçek kaya tırmanışlarına başlayan, 18 metre yüksekliğindeki doğal kaya rotasını tek ayağını kullanarak başarıyla tamamlayan Azat, antrenörünün ve diğer sporcuları duygulandırdı.

Azmiyle çevresindekilere örnek olan Azat Ertan, 10-13 Temmuz'da Türkiye'de ilk kez Muş'ta düzenlenecek Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak için çalışıyor.

"Spor beni ben yaptı"

Azat Ertan, AA muhabirine, tırmanış sporu sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.

Spor salonunda tanıştığı antrenörü sayesinde hayatının değiştiğini belirten Azat, "Kardeşimin tırmanış antrenmanlarını izlemeye gittiğim spor salonunda hocamla tanıştım. Bana sporun hiçbir şeye engel olmadığını söyledi. Düzenli olarak antrenmanlara başladık. Muş'ta Türkiye Şampiyonası var. Türkiye'de ilk kez düzenleniyor. 2 yıldır bu yarışmaya hazırlanıyorum. İnşallah kazanacağız." dedi.

Tırmanışın sadece fiziksel değil, zihinsel bir mücadele olduğunu ifade eden Azat, bu sporda kendini yeniden keşfettiğini vurguladı.

Kazadan sonra uzun süre içine kapandığını anlatan Azat Ertan, "Geçirdiğim kazadan sonra şu an hayal bile edemeyeceğim bir sporu yapıyorum. 18 metre yüksekliğindeki doğal kayada düzenli olarak zirve denemeleri yapıyorum. Bu sporu yaparak bedenime karşı olan sınavımı verdiğimi düşünüyorum. Umarım benim gibi olanlar da bu tür sporlara başlarlar. Tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Antrenör Kutlu ise öğrencisinin kısa sürede gösterdiği gelişimin herkese örnek olması gerektiğini belirtti.

Türkiye şampiyonası için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade eden Kutlu, şunları kaydetti:

"Şampiyonada alacağı derece ne olursa olsun benim gönlümde kazanan Azat'tır. Çok çaba gösterdi bu branş için. Beden gücünün ön planda olduğu böyle bir sporu Azat'ın yapması diğer sporcularımıza da örnektir. Türkiye şampiyonasında derece yaptıktan sonra ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bayrağımızı birincilikle süslemek en büyük hedefimiz. Azat gibi genç kardeşlerimizi sporla buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Haftanın beş günü antrenman yaptıklarını, kayalık alanlarda çalıştıklarını bildiren Kutlu, Van'daki doğal kaya oluşumlarının bu tür sporcular için büyük fırsat sunduğunu dile getirdi.