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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Asadov, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunarak saygı duruşunda bulunan Asadov, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Ali Asadov, deftere şunları yazdı:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarını büyük bir saygıyla ziyaret ettik, kendisini saygıyla anıyoruz. Azerbaycan halkı, Türk dünyasının büyük evladı Atatürk'ün kişiliğine, düşüncelerine ve bıraktığı değerli mirasa büyük saygı duymaktadır ve onun aziz hatırasını her zaman rağbet ve saygıyla anmaktadır."

Asadov, Haydar Aliyev Anıtı'na da çelenk bıraktı

Asadov, Anıtkabir ziyaretinin ardından başkentte bulunan Haydar Aliyev Parkı'nı gezdi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov??????? da ???????Asadov ile beraberindeki heyete eşlik etti.

Programda, parktaki Haydar Aliyev Anıtı'na Asadov tarafından çelenk sunuldu.

Programın ardından Başbakan Ali Asadov ve beraberindeki heyet parkı gezdi.