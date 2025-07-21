Azerbaycan Başsavcısı Türkiye'de

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Şentürk, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Aliyev ve beraberindeki heyetle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir araya geldi.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Başsavcılığa gelen Aliyev, Şentürk ile makamında görüştü, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Şentürk, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın üzüntüsü üzüntümüzdür, sevinci sevincimizdir" ve Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "Bir millet iki devlet" sözlerini anımsatarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu perspektifte ilerlediğini kaydetti.

Azerbaycan'ın, Türkiye'nin Orta Asya'daki Türk devletleriyle ilişkilerinde önder rol üstlendiğini belirten Şentürk, "Biz Türk milleti, Türk devletleri olarak esas itibarıyla 354 milyonluk bir aileyiz." dedi.

Dünyanın birlik ve beraberliğe, ittifaklara koştuğunu aktaran Şentürk, "Bizim dilimiz aynı, dinimiz aynı, kültürümüz aynı. Geçmişte aynı topraklar üzerinde yaşadık. Dolayısıyla bizim ilişkilerimizin güçlü olması kadar tabii bir şey olamaz. Azerbaycan'ı biz hep kardeş olarak gördük, kardeş olarak hissettik." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin zorlu bir süreç olduğunu ve aşılacağını kaydeden Şentürk, "Bu süreç de aşıldıktan sonra gelecekte büyük Türk milleti ailesiyle birlikte, dünyada bir 'sıklet merkezi' olacağımıza inancım tamdır. Bu en azından benim gönlümde yanan bir meşaledir." diye konuştu.

Aliyev de ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, ziyaretin amacının iki ülke arasındaki yargı alanında işbirliğini güçlendirmek olduğunu söyledi.