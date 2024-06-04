Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan doğal gaz tedariki konularında güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan doğal gaz tedariki konularında güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'nın açılış konuşmasında, Azerbaycan'ın doğal gaz ihracatının arttığını ve güvenilir bir ortak olduğunu vurguladı. Aliyev, Azerbaycan'ın enerji sektörüne yapılan yabancı yatırımların önemine değinerek, doğal gaz ihracatının bu yıl 24 milyar metreküpü aşacağını belirtti. Ayrıca, Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımların da devam ettiğini ve 2027 yılına kadar 2 gigawatt yenilenebilir enerjiye sahip olacaklarını söyledi.

04.06.2024 13:04
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- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Azerbaycan doğal gaz tedariki konularında güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı"

29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı Bakü'de başladı

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bu yıl doğalgaz ihracatımız 24 milyar metreküpü aşacak. Azerbaycan doğalgaz tedariki konularında güvenilir bir ortak olarak kendisini zaten kanıtlamıştır" dedi.

Azerbaycan'da Bakü Enerji Haftası kapsamında gerçekleştirilen 29'uncu Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bakü Expo Merkezi'nde bölgenin en önemli etkinliği kabul edilen fuara SOCAR, Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, Tekfen Construction, BP, Total başta olmak üzere 37 ülkeden 300'e yakın şirket katılıyor. Açılış konuşmasında, fuarın 1994'den beri düzenlendiğini vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "O günden bu yana Azerbaycan'ın enerji sektörüne doğrudan yabancı yatırımın çekilmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. O günden itibaren bu etkinliğin ölçeği genişlemiş ve artık Bakü Enerji olarak anılmaktadır. Bu, Petrol, gaz, rafinaj, ihracat ve tabii ki yeşil enerji gibi tüm alanları kapsıyor" dedi.

"Doğal gaz ihracatımız 24 milyar metreküpü aşacak"

Azerbaycan'ın doğal gaz ihracatını arttığını vurgulayan Aliyev, "Şahdeniz projesiyle Azerbaycan'ın doğalgaz sıkıntısı ortadan kalktı. Bu yıl doğalgaz ihracatımız 24 milyar metreküpü aşacak. Bugün 8 ülke Azerbaycan doğal gazını ithal ediyor. Azerbaycan doğal gaz tedariki konularında güvenilir bir ortak olarak kendisini zaten kanıtlamıştır. Avrupa Komisyonu Azerbaycan'ı Avrupa'nın doğalgaz tedarikçisi olarak adlandırıyor. Yani bugün doğal gazımızı ithal eden 8 ülkeden 6'sı Avrupa ülkeleridir. Tedarik coğrafyamız genişlemeye devam edecektir. Birçok ülkeyle aktif müzakereler yürütüyoruz. Enerji güvenliklerini sağlamak için Azerbaycan doğalgazına ihtiyaç duyan birçok ülkeyle aktif olarak müzakere ediyoruz. Son 30 yılda imzalanan tüm anlaşmalar eksiksiz olarak uygulandı, parlamento düzeyinde onaylandı ve yasalaştı. Yani o sözleşmelerin tek bir kelimesi veya cümlesi değiştirilmedi. Bu nedenle başka bir hızlı gelişme görüyoruz. Yeşil enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi konusunda dahil" diye konuştu.

"2027'nin sonuna kadar 2 gigawatt yenilenebilir enerjiye sahip olacağız"

İşgalden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur bölgesinin hidroelektrik açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Aliyev, "Kasım 2020'de bu bölgeleri özgürleştirdikten sonra zaten 270 megavatlık hidroelektrik santralini devreye aldık. Üç-beş yıl içinde bu rakamı 500 megawatt'a çıkaracağız. Yani 1 gigawatt yenilenebilir enerji, uluslararası pazarların ihtiyaç duyduğu ve sahip olacağı 500 milyon metreküp doğalgazdan tasarruf etmemizi sağlayacak. 2027 yılı sonuna kadar 2 gigawatt yenilenebilir enerjiye sahip olacağız. Bu çok gerçek bir rakam ve henüz sadece başlangıç" dedi.

Bakü Expo Merkezi'nde düzenlenen fuar 6 Haziran'a kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak.

Kaynak: İHA

İlham Aliyev, Azerbaycan, İhracat, Bakü, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan doğal gaz tedariki konularında güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı - Son Dakika

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