Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran lideri Ali Hamaney'e taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran lideri Ali Hamaney'e taziye mesajı gönderdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran lideri Ali Hamaney\'e taziye mesajı gönderdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran dini lideri Ali Hamaney'e taziye mesajı gönderdi. Aliyev, mesajında İran halkının ağır kaybını ve Cumhurbaşkanı Reisi'nin ülkesine olan hizmetini vurgulayarak, başsağlığı dileklerini iletti.

20.05.2024 09:43
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran dini lideri Ali Hamaney'e taziye mesajı gönderdi.

Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş İran Cumhuriyeti ve halkının ağır kaybı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi haberi bizi derinden sarstı. İran halkı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi şahsında, hayatı boyunca ülkesine özveri ve sadakatle hizmet eden seçkin bir devlet adamını kaybetti. Onun aziz hatırası her zaman kalbimizde yaşayacak. Bu üzücü günde yüce Allah'tan dost ve kardeş İran halkına sabır ve metanet diliyor, acılarını paylaştığımızı ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, tüm halkınıza kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."

İran-Azerbaycan sınırında dün bir barajın açılış törenine katılan İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter dönüş yolunda kazaya uğramıştı.

İran'ın talebi üzerine Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği değerlendirilen bir ısı kaynağını tespit etmiş ve koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı. Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu.

Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtilmişti.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki üst düzey askeri yetkili ile üç kişilik mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran lideri Ali Hamaney'e taziye mesajı gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran lideri Ali Hamaney'e taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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