Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye başarılar diledi ve Merih Demiral'ın cezasını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye başarılar diledi ve Merih Demiral'ın cezasını kınadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Hollanda ile yapacağı EURO 2024 çeyrek final maçında başarılar diledi. Ayrıca, UEFA'nın Türkiye-Avusturya maçındaki 'bozkurt' hareketi nedeniyle Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezayı kınadı. Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milli takımını tebrik ederken, Merih Demiral'a verilen cezanın haksız olduğunu ve Türk dünyasının yanında olduğunu belirtti.

06.07.2024 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Hollanda ile yapacağı EURO 2024 çeyrek final maçında başarılar diledi, UEFA'nın Türkiye- Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezayı kınadı.

Aliyev, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, paylaşımında şunları kaydetti:

" Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Türkiye Milli Takımı'mızı, çeyrek final oynamaya hak kazanarak Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer almasından dolayı tebrik ediyorum. Özellikle son 16 turda 2 gol atarak maçın en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'ı tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza, haksızdır ve şiddetle kınıyorum. Türk milli takımına, Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum. Yaşasın Türk dünyası."

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Merih Demiral, Sosyal Medya, İlham Aliyev, Azerbaycan, Avusturya, Hollanda, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye başarılar diledi ve Merih Demiral'ın cezasını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Son seçim anketinde büyük sürpriz AK Parti, üçüncü sıraya geriledi Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
08:46 İran’da Pezeşkiyan’a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum İran'da Pezeşkiyan'a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
23:58 MİT, Türk bayrağına saldıran bir Suriyeli provokatörü daha yakaladı MİT, Türk bayrağına saldıran bir Suriyeli provokatörü daha yakaladı
09:09 Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi Fiyatlar 6 TL düştü Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi! Fiyatlar 6 TL düştü
08:26 Sinan Ateş davası sonrası MHP’li Yönter’den ’’Hesaplaşacağız’’ paylaşımı Sinan Ateş davası sonrası MHP'li Yönter'den ''Hesaplaşacağız'' paylaşımı
07:48 Devrim Özkan, eski sevgilisi Lucas Torreira’yı yere göğe sığdıramadı Devrim Özkan, eski sevgilisi Lucas Torreira'yı yere göğe sığdıramadı
00:42 Portekiz’i penaltılarda 5-3 yenen Fransa, EURO 2024’te yarı finale kaldı Portekiz'i penaltılarda 5-3 yenen Fransa, EURO 2024'te yarı finale kaldı
23:03 UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin’de bozkurt işaretiyle karşılandı UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin'de bozkurt işaretiyle karşılandı
22:41 İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi
22:38 Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi
21:07 Diyarbakır’da devlet hastanesi başhekimine silahlı saldırı Diyarbakır'da devlet hastanesi başhekimine silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 09:44:12. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye başarılar diledi ve Merih Demiral'ın cezasını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement