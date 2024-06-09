Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek! İşte masadaki konular - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek! İşte masadaki konular

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye\'yi ziyaret edecek! İşte masadaki konular

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı bildirildi. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler de masaya yatırılacak.

09.06.2024 23:04
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Ankara'ya yapacağı ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek! İşte masadaki konular

ANA GÜNDEM MADDESİ İKİLİ İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, yarın ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, "Ankara'da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulmasının da öngörüldüğü aktarıldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek! İşte masadaki konular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • mutlu kulçabay: gazze konusunda bir çift laf etmeyen ülkelerden biri Azerbaycan 29 14 Yanıtla
    yavuz d: buna bende cok sasirmistim,Azerbaycan da cok fazla yahudi yasiyormus vaktiyle sahip mi ne cikmis bu yahudilere 18 1
  • Mustafa Turgut: Can, kan kardeş Azerbaycan Türk Devleti her daim varolun. 25 10 Yanıtla
  • Harun Çelik: İsrail aşığı azerbaycan 16 19 Yanıtla
    yavuz d: iyide haro heval israil sizinkilere saglam destek veriyor niye rahatsizssin 12 3
  • Şükrü null: İsrail'in dostu benim dostum, kardeşim olamaz. hayatta güvenilmez. 4 3 Yanıtla
  • Önder Toprak: Tayyonun Derde Bak Azerbaycan'ın Ne Faydası Var Görüşülecek İş Ekonomi Galiba ?? 2 3 Yanıtla

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