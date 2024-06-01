Azerbaycan'da Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Azerbaycan'da Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi

Azerbaycan\'da Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi

Azerbaycan'da, UNESCO'nun her yıl haziran ayının ilk pazar günü için ilan ettiği Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde bir program düzenlendi. Büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen etkinliğe Azerbaycan kültür ve sanat camiasından isimler katıldı. Büyükelçi Bağcı, Türkiye'nin dünyada 163 diplomatik misyonu bulunduğunu ve bu misyonları Azerbaycan'ın da hizmetine hazır büyükelçilikler olarak gördüklerini belirtti.

01.06.2024 10:51
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Azerbaycan'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliğinde geleneksel Türk kahvaltısındaki lezzetler tanıtıldı.

UNESCO'nun her yıl haziran ayının ilk pazar günü için ilan ettiği "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde program düzenlendi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile eşi Leyla Bağcı'nın ev sahipliğinde, Büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen programa Azerbaycan kültür ve sanat camiasından isimler katıldı.

Büyükelçi Bağcı, Azerbaycan'la Türkiye arasındaki en güçlü bağı oluşturan sanat ve kültür insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yunus Emre Enstitüsüyle Türk kültürünü tanıtma adına faaliyetlerde bulunduklarını belirten Bağcı, "Azerbaycan'la kültürel olarak yakınız. Ama diğer ülkelerde Türk kahvaltısı farklılık olarak, kültürel tanıtım olarak sunuluyor. Türkiye'nin dünyada 163 diplomatik misyonu bulunuyor. Dünyanın 5. büyükelçilik ağına sahip ülkeyiz. Bu misyonları aynı zamanda Azerbaycan'ın da misyonları olarak, Azerbaycan'ın da hizmetine hazır büyükelçilikler olarak görüyoruz. Bugün her büyükelçiliğimizde farklı misafirler var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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