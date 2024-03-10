Azerbaycan\'da ilk teravih namazı kılındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Kentteki camilere giden vatandaşlar, ilk teravih namazı ile ramazanın coşkusunu yaşamaya başladı. Bakü Türk Şehitliği Camisi'nde de ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.
Camileri dolduran Azerbaycanlılar, namazın ardından İslam aleminin farklı bölgelerinde sıkıntı yaşayan Müslümanların huzur ve refaha kavuşması için dua etti.
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vivo, ürün kataloğunu genişletmek için yoğun mesai harcıyor. Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan vivo X Fold 3'ün özellikleri ve performansı hakkında bilgiler ortaya çıktı. vivo V2324HA adlı modelin Geekbench testinde görüntülendiği ve MediaTek Dimensity 9300+ işlemciye sahip olduğu belirlendi. 12 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek olan telefonun diğer özellikleri ise henüz açıklanmadı.
Çorum'un Akkent bölgesinde M.B. ve M.C. tarafından darp edilen E.B., R.G. ve F.K., hastaneye ulaşmak için kaçtı. Ancak darpçılar, hastane bahçesine gelerek silahla havaya ateş açtı ve olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fatih'te düzenlenen halk buluşmasında konuştu. Perinçek, ramazanın insanların nefsini dizginleme ve bencillikten vazgeçme ayı olduğunu söyledi. Ayrıca, siyasetteki yalanlar ve vaatler konusunda da açıklamalarda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, ramazan süresince ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için Metro ve ANKARAY'ın gece saat 01.00'e kadar hizmet vereceğini duyurdu. Sefer aralıkları da düzenlenerek vatandaşların rahat bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor. Ayrıca, EGO otobüsleri ve Teleferik İşletmesi de belirlenen saatlerde hizmet verecek. İftar saatlerinde ise Kızılay ve AKM istasyonlarında yolculara iftarlık ikram edilecek.
2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun Gürcistan ayağında mücadele eden Türk takımları, kadınlar kategorisinde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Türkiye-1 takımı, Türkiye-2 takımını 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Turun 2. ayağı ise 12-15 Mart tarihlerinde Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
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