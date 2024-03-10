Azerbaycan\'da ilk teravih namazı kılındı

Metro ve ANKARAY, ramazan boyunca gece saat 01.00'e kadar hizmet verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, ramazan süresince ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için Metro ve ANKARAY'ın gece saat 01.00'e kadar hizmet vereceğini duyurdu. Sefer aralıkları da düzenlenerek vatandaşların rahat bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor. Ayrıca, EGO otobüsleri ve Teleferik İşletmesi de belirlenen saatlerde hizmet verecek. İftar saatlerinde ise Kızılay ve AKM istasyonlarında yolculara iftarlık ikram edilecek.