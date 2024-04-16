Azerbaycan\'da Insurtech Zirvesi düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk sigortacıların katılımıyla "Insurtech Zirvesi" düzenlendi.
Azerbaycan Merkez Bankasının desteği ile Azerbaycan Sigortacılar Birliği ve Türkiye InsurTech Hub'ın ortaklaşa düzenlediği etkinliğe Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazımov ile iki ülkenin sigorta şirketlerinin yetkili ve temsilcileri katıldı.
Etkinlikte Türkiye'den Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Müdürü Serkan Avcı, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şevket İlhan Bağören, Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar da yer aldı.
Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Nebiyev, finans ve sigorta sektörlerinde dijital transformasyonunun önemli olduğunu söyledi.
Nebiyev, Azerbaycan devletinin yeniliğe ve dijitalleşmeye önem verdiğini belirtti.
Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Kazımov, Türkiye'nin sigorta sektöründe büyük tecrübeye sahip olduğunu belirtti.
Kazımov, "Türkiye'nin sigorta alanındaki tecrübesinin öğrenilmesi ve Azerbaycan'da uygulanmasına önem veriyoruz. Diğer alanlarda olduğu gibi kardeş Türkiye, sigorta alanında da Azerbaycan'ın yanındadır." dedi.
Türkiye'nin sigorta kurumlarıyla yakın ilişkiler içerisinde olduklarını bildiren Kazımov, "Türkiye'deki Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin benzerinin Azerbaycan'da oluşturulması için müzakereler yapılıyor." ifadesini kullandı.
SEDDK Başkanı Menteş de verinin toplanması, analiz edilmesi ve yönetiminde dünya genelinde iyi uygulama örneği olarak gösterilen Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin Türkiye'de risk değerlendirmesi ve yanlış sigorta uygulamalarına esas teşkil eden pek çok veriyi güvenilir şekilde topladığını, geliştirdiği uygulamalar ile veriyi bilgiye dönüştürerek hem kamu kurumları hem de sektör paydaşları için güvenilir ve değer yaratan öngörü ile modellemeler sunduğunu belirtti.
Menteş, "Azerbaycan Merkez Bankasının talebi üzerine Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi benzeri bir veri merkezinin banka bünyesinde oluşturulması amacıyla işbirliği projesi başlamıştır. İki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve sektörel işbirliğinin güçlendirilmesi ve sigortacılık faaliyetlerinin dijital dönüşümü yolunda oldukça önemli ve değerli bulduğumuz bu projeyi tam destekliyoruz." şeklinde konuştu.
Azerbaycan Sigortacılar Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Ülviyye Cabbarova ise kardeş ülke Türkiye'nin sigorta alanındaki tecrübesinin Azerbaycan'a büyük katkı sağlayacağını ifade etti.
Etkinlik, Türk ve Azerbaycan sigorta şirketlerinin sunumlarıyla devam etti.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan'da Insurtech Zirvesi düzenlendi - Son Dakika
Antalya'nın Alanya ilçesinde horoz dövüşü yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 53 kişiden biri, kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklandı. Operasyonda ayrıca horoz dövüştürülen alanda bulunan 29 horoz da koruma altına alındı.
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, R.B.K. idaresindeki bir otomobil, bariyere çarparak yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki dere yatağına düşmekten kurtuldu. Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sincan Cezaevi'nde yargılanan sanık Ayhan Bora Kaplan ve diğer sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti. Duruşma 18 Nisan Perşembe günü devam edecek. Sanık Kaplan, gizli tanıkların ifadesinin usule uygun alınmadığını iddia etti. Ayrıca, araç ve telefon konularında da kendini savundu. Diğer sanıklar da savunmalarını yaptı ve tahliye taleplerini dile getirdi. Mahkeme Başkanı ile sanık Kaplan arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprüsü'nde 3 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan hafif ticari araç sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kütahya İl Genel Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis başkanı, başkan vekilleri ve katip üyeleri seçildi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gürcistan'da resmi ziyarette bulunarak Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri ile bir araya geldi. Taraflar, Gürcistan ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilerin önemini vurgulayarak, işbirliğinin derinleşeceği umudunu dile getirdi.
Dodurga Esnaf Odası Başkanı Cafer Türkoğlu, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı kutlama ziyaretinde bulundu. Türkoğlu, ziyarette Çetinkaya'yı tebrik ederek, çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Ayrıca, Türkoğlu, esnaf olarak beklentilerini Çetinkaya'ya iletti. Çetinkaya da, esnafın taleplerine duyarlı olacağını belirtti.
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yelkenciler Marmara Denizi açıklarında gösteri sundu. Römorkörlerin yelkencilerin arkasından su püskürtmesi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, etkinliklerin amacının kentin turizm potansiyeline dikkat çekmek olduğunu belirtti ve Tekirdağ'ın yelken sporunda önemli bir merkez olduğunu vurguladı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 60 yaşındaki Mehmet Fikrettin Koyuncu'nun evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Koyuncu'nun evine giren polis ekipleri, yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Olayın kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.
Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) tarafından düzenlenen 5. TYBA Yacht Charter Show, Fethiye'de 3-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Türkiye'nin turkuaz kıyıları ve komşu sularda faaliyet gösteren lüks yatlar sergilenecek ve dünya genelinden 300'den fazla sektör profesyoneli katılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?