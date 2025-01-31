Azerbaycan\'da Yeni Büyükelçi Göreve Başladı

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi görevine atanan Birol Akgün'ü kabul etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Bakü'ye gelen ve havalimanından doğrudan bakanlığa giden Akgün'ün Bayramov'la bir araya geldiği bildirildi.

Akgün kabulde, güven mektubunun bir örneğini Bayramov'a sundu. Güven mektubunu kabul eden Bayramov, Akgün'ü kutladı ve başarılar diledi.

Görüşmede, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alındı.

Bayramov, Azerbaycan ve Türkiye'nin müttefikliğinin ve iki ülkenin bölgesel ve uluslararası düzeydeki ortak çabalarının güçlendirilmesinin olağanüstü öneme sahip olduğunu belirtti.

Azerbaycan ve Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki ortak çabalarının takdire şayan olduğunu söyleyen Bayramov, Ortadoğu ve Afganistan'da istikrarın sağlanması ve Suriye'de ortak girişimlerin ilerletilmesi yönündeki çabaların önemli olduğunu kaydetti.

Akgün de kabul ve tebrikler için teşekkür etti ve mevcut müttefiklik ilişkilerini daha da güçlendirmek için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.