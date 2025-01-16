Azerbaycan’dan Gazze Ateşkesine Destek

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve rehine takas anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Paylaşımda, "Tüm tarafların anlaşmaya saygı göstermesini ve acıların sona ermesini umuyoruz. Azerbaycan, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda İsrail- Filistin çatışmasının iki devletli çözümünü destekliyor ve bu hedef doğrultusunda uluslararası toplumla çalışmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.