Azerbaycan'dan Gerginlik Uyarısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef alan askeri operasyonlarının ardından bölgede tırmanan gerginlikten derin endişe duyulduğunu açıkladı.

Bakanlık, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Tüm taraflara itidal çağrısı yapılan açıklamada, mevcut sorunların çözümü için diyalog ve diplomasiye öncelik vermeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ndeki nükleer tesisleri hedef alan askeri operasyonlarından sonra durumun daha da gerginleşmesinden derin endişe duyuyoruz. Tüm taraflardan itidalli olmalarını, durumu daha da tırmandıracak adımlardan kaçınmalarını, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.