Azerbaycan'dan gönderilen Be-200 uçağı Edremit'teki yangın söndürme çalışmalarına destek verdi - Son Dakika
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Azerbaycan'dan gönderilen Be-200 uçağı Edremit'teki yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

Azerbaycan'dan gönderilen Be-200 tipi amfibi uçak, Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalara katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in telefonda görüşmesi sonucunda uçak Türkiye'ye tahsis edilmişti. Uçak daha önce Muğla, Bolu ve Manisa'daki yangın söndürme çalışmalarında da görev almıştı.

29.08.2024 13:51
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Azerbaycan'dan gönderilen Be-200 tipi amfibi uçak, Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek verdi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, amfibi uçağın Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in telefonda görüştüğü, Aliyev'in bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini belirttiği ifade edilmişti.

Amfibi uçak Muğla, Bolu ve Manisa'daki yangınların söndürülmesi çalışmalarında da yer almıştı.

Kaynak: AA

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