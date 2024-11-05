Azerbaycan'dan Hayvansal Ürün İthalatında Kısıtlama

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BAKÜ, 5 Kasım (Xinhua) -- Azerbaycan, Fransa, Lihtenştayn, İtalya, Romanya ve Avusturya'nın bazı bölgelerinden hayvansal ürün ithalatına geçici kısıtlamalar getirdi. Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı Pazartesi günü yaptığı açıklamada söz konusu kararın, bazı Avrupa ülkelerinde hayvan hastalığı salgınlarının bildirilmesi üzerine alındığını belirtti.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nden yapılan açıklamalara göre, Fransa'nın Nouvelle-Aquitaine bölgesi ve Lihtenştayn'ın Schaan ve Mauren belediyelerinde mavi dil hastalığı vakaları, Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaleti, İtalya'nın Friuli-Venezia-Giulia bölgesi ve Romanya'nın Tulcea bölgesinde ise son derecede bulaşıcı kuş gribi vakaları bildirildi. Söz konusu kısıtlamalar bu bildirimlerin ardından geldi.

Azerbaycan, bu hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla, etkilenen bölgeler ve 150 kilometre yakınlarındaki bir alandan canlı sığır ve koyun ithalatını tamamen durdurdu. Salgın alanlarına 10 kilometre altında mesafedeki canlı kümes hayvanları, kuluçkalık yumurta, kanatlı eti, ısıl işlem görmüşler hariç işlenmiş kanatlı ürünleri ve belirli kanatlı hayvan yemlerinin ithalatı da yasaklandı.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi, hastalıkların görüldüğü bölgelerden gelen veya bu bölgelerden transit geçiş yapmış araçlara ve Azerbaycan'dan transit geçerek başka ülkelere giden araçlara yönelik sıkı tedbirler alması için uyarıldı.