Azerbaycan'ın transit taşımacılığı 12 milyon tonu aşarak 5 yılın zirvesine ulaştı - Son Dakika
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Azerbaycan'ın transit taşımacılığı 12 milyon tonu aşarak 5 yılın zirvesine ulaştı

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Bakanlığa göre Azerbaycan'ın transit taşımacılığı hacmi 9 ayda yüzde 14,5 artarak 12 milyon tonu aştı ve son 5 yılın zirvesine ulaştı. Doğu-Batı güzergahında yüzde 20,2, Kuzey-Güney'de yüzde 19 artış olurken konteyner elleçleme 100 bin TEU'ya çıktı.

Azerbaycan'ın transit taşımacılığı hacmi, 2026'nın ocak-eylül döneminde 12 milyon tonu aşarak son 5 yılın rekor seviyesine ulaştı.

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına göre, ülkenin transit taşımacılığı hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,5 arttı. Böylece yılın ilk 9 ayında 12 milyon tonu aşan transit taşımacılığı hacmi, son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Transit yük taşımacılığı hacmi, Doğu-Batı güzergahında yüzde 20,2, Kuzey-Güney güzergahında ise yüzde 19 artış gösterdi.

Liman operasyonlarında da artış kaydedildi. Yılın 9 ayında konteyner elleçleme miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 100 bin TEU'ya, dökme yük elleçleme miktarı ise yüzde 71 artarak 1,73 milyon tona ulaştı.

Bakanlık, transit taşımacılığındaki artışın ulaştırma ve lojistik altyapısının geliştirilmesi, dijitalleşme, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, operasyonel verimliliğin artırılması ve uluslararası işbirliğinin genişletilmesi yönünde yürütülen çalışmaların sonucu olduğunu bildirdi.

Açıklamada, küresel ticaret güzergahlarında yaşanan değişimlerin de Azerbaycan'ın transit kapasitesine yönelik talebi artırdığı, bu kapsamda yürütülen çalışmaların Orta Koridor'daki taşımacılığın hızlanmasına ve güzergahın rekabet gücünün yükselmesine katkı sağladığı belirtildi.

Ulaştırma altyapısına yönelik projeler

Azerbaycan'ın uluslararası ulaştırma koridorlarındaki transit kapasitesini ve rekabet gücünü artırmak amacıyla son yıllarda demir yolu, kara yolu, deniz ve hava taşımacılığı altyapısının geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli projeler hayata geçirildi.

Bu kapsamda Orta Koridor'un önemli bileşenlerinden Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı modernize edilerek yıllık taşıma kapasitesi 5 milyon tona çıkarıldı.

Orta Koridor'un rekabet gücünü artıran Bakü Uluslararası Deniz Limanı'nın yıllık konteyner elleçleme kapasitesi de 100 bin TEU'dan 160 bin TEU'ya yükseltildi. Operasyon koordinasyonunun iyileştirilmesiyle gemilerin işlem süresi yaklaşık 20 saatten 4-5 saate indirildi.

Yıllık yük elleçleme kapasitesi 15 milyon ton olan limanda devam eden genişletme projesi kapsamında bu kapasitenin 25 milyon tona, konteyner elleçleme kapasitesinin ise 500 bin TEU'ya çıkarılması planlanıyor.

Hazar'da deniz taşımacılığı kapasitesi artırılıyor

Hazar Denizi'nde artan yük taşımacılığı talebini karşılamak amacıyla deniz filosunun genişletilmesine yönelik projeler de sürdürülüyor.

Bakü Gemi İnşa Tersanesi'nde ilk uluslararası ticari sipariş kapsamında 4 yük gemisinin inşası devam ediyor.

Büyük kapasiteli feribotların inşası, Ro-Ro taşımacılığının genişletilmesi, özel sektörle ortak girişimler ve filonun aşamalı olarak yenilenmesiyle Hazar geçişinin kapasitesinin artırılması ve Orta Koridor'daki taşımacılığın sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Zengezur Koridoru'nun geliştirilmesi

Azerbaycan'ın transit kapasitesinin genişletilmesi ve uluslararası ulaştırma güzergahlarının çeşitlendirilmesi açısından Zengezur Koridoru'nun geliştirilmesi de önem taşıyor.

Bu kapsamda Horadiz-Ağbend kara yolu inşaatı tamamlanırken demir yolu hattının yapımı devam ediyor. Nahçıvan'ın demir yolu altyapısının modernizasyonuna yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Zengezur Koridoru'nun geliştirilmesiyle yıllık 15 milyon tona kadar ilave yük taşıma kapasitesi oluşturulması ve bölgesel ulaştırma bağlantılarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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