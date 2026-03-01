Azerbaycan, İran'a Taziye İleti - Son Dakika
Azerbaycan, İran'a Taziye İleti

01.03.2026 14:46
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran'a yapılan saldırılarla ilgili taziyelerini sundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için taziyelerini iletti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Erakçi telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İran'a yapılan askeri operasyonlar ve bölgedeki gerilim müzakere edildi.

Erakçi, mevcut durum ve atılan adımlar hususunda bilgi verirken Bayramov, bölgeki durumun feci şekilde gerginleşmesinden duyulan ciddi endişeyi dile getirdi.

Bayramov, İran lideri Hamaney ve masum sivillerin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye dileklerini iletti.

Askeri operasyonların bir an önce durması ve sorunun diplomatik yolla çözülmesini umduğunu belirten Bayramov, Azerbaycan topraklarının herhangi bir ülke tarafından komşu ve dost İran'a karşı kullanılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, İran'a Taziye İleti
