Azerbaycan-Türkiye İlişkileri Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Bakü\'de Gerçekleştirildi

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında Azerbaycan- Türkiye ilişkileri" konulu yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

"Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında Azerbaycan-Türkiye ilişkileri" konulu toplantı, Azerbaycan Uluslararası İlişkilerin Analizi Merkezi'nde İbni Haldun Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlendi.

Yuvarlak masa toplantısına Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan'dan akademisyenler katıldı.

Uluslararası İlişkilerin Analizi Merkezi Başkanı Ferit Şefiyev, dünyada karmaşık süreçlerin yaşandığı bir dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha önemli hale geldiğini söyledi.

Şefiyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a sağladığı manevi ve siyasi desteklerden, Azerbaycanlı subayların Türkiye'de eğitilmesinden bahsederek, "Bu yıl Türk Devletleri Teşkilatının (TDT), Nahçıvan Anlaşmasının 15. yılı olacak. TDT artık uluslararası bir kuruma dönüştü. TDT daha gelişmiş ve güçlü kurum haline gelecektir." şeklinde konuştu.

İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, üniversite olarak Türk devletlerine büyük önem verdiklerini bunula ilgili Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurduklarını söyledi.

Arkan, İbni Haldun Üniversitesi hakkında bilgiler paylaşarak, "Türk devletlerinden yaklaşık 30 üniversite ile anlaşma imzaladık ve bunları da somutlaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Dünya olarak kaotik bir dönemden geçildiğini belirten Arkan, "Bunun bizim ülkelerimize de bir tehdit ve risk oluşturduğunun derinden farkındayız. Dolayısıyla geleceğin daha iyi olabilmesi için akademisyenlerin, kendi aralarındaki işbirliğini, ülkelerimizin geleceğini inşa edecek şekilde kuvvetlendirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Toplantıda Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce, İbni Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yaşar Sarı, Azerbaycan Turizm ve İşletme Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Araz Aslanlı, Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Dış Politika Analizi Bölümü Başkanı Dr. Cavid Veliyev, Hazar Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Telman Nusretoğlu, Azerbaycan İktisat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nazım Cafersoy ve diğer akademisyenler, sunum yaptı.