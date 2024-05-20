Azerbaycan-Türkiye İlişkileri Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Bakü'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan-Türkiye İlişkileri Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Bakü'de Gerçekleştirildi

Azerbaycan-Türkiye İlişkileri Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Bakü\'de Gerçekleştirildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında Azerbaycan-Türkiye ilişkileri konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan'dan akademisyenler katıldı. Toplantıda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin önemi vurgulandı ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın daha da güçleneceği belirtildi.

20.05.2024 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında Azerbaycan- Türkiye ilişkileri" konulu yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

"Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında Azerbaycan-Türkiye ilişkileri" konulu toplantı, Azerbaycan Uluslararası İlişkilerin Analizi Merkezi'nde İbni Haldun Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlendi.

Yuvarlak masa toplantısına Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan'dan akademisyenler katıldı.

Uluslararası İlişkilerin Analizi Merkezi Başkanı Ferit Şefiyev, dünyada karmaşık süreçlerin yaşandığı bir dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha önemli hale geldiğini söyledi.

Şefiyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a sağladığı manevi ve siyasi desteklerden, Azerbaycanlı subayların Türkiye'de eğitilmesinden bahsederek, "Bu yıl Türk Devletleri Teşkilatının (TDT), Nahçıvan Anlaşmasının 15. yılı olacak. TDT artık uluslararası bir kuruma dönüştü. TDT daha gelişmiş ve güçlü kurum haline gelecektir." şeklinde konuştu.

İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, üniversite olarak Türk devletlerine büyük önem verdiklerini bunula ilgili Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurduklarını söyledi.

Arkan, İbni Haldun Üniversitesi hakkında bilgiler paylaşarak, "Türk devletlerinden yaklaşık 30 üniversite ile anlaşma imzaladık ve bunları da somutlaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Dünya olarak kaotik bir dönemden geçildiğini belirten Arkan, "Bunun bizim ülkelerimize de bir tehdit ve risk oluşturduğunun derinden farkındayız. Dolayısıyla geleceğin daha iyi olabilmesi için akademisyenlerin, kendi aralarındaki işbirliğini, ülkelerimizin geleceğini inşa edecek şekilde kuvvetlendirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Toplantıda Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce, İbni Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yaşar Sarı, Azerbaycan Turizm ve İşletme Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Araz Aslanlı, Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Dış Politika Analizi Bölümü Başkanı Dr. Cavid Veliyev, Hazar Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Telman Nusretoğlu, Azerbaycan İktisat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nazım Cafersoy ve diğer akademisyenler, sunum yaptı.

Kaynak: AA

Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan-Türkiye İlişkileri Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Bakü'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:50 Erdoğan, İran’ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü Erdoğan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü
18:29 İran’ın yeni liderini tanıyalım İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol
17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
18:13 Dursun Özbek, Ali Koç’u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım Dursun Özbek, Ali Koç'u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
16:49 Putin, Reisi’nin ölümü sonrası İran’ın geçici Cumhurbaşkanı ile görüştü Putin, Reisi'nin ölümü sonrası İran'ın geçici Cumhurbaşkanı ile görüştü
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 19:18:35. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan-Türkiye İlişkileri Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Bakü'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement